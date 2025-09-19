Κρήτη: Καταστροφική χρονιά για το ελαιόλαδο - Μείωση παραγωγής έως και 40% λόγω ξηρασίας και δάκου

Δυσοίωνες είναι οι εκτιμήσεις για την παραγωγή ελαιολάδου τη φετινή σεζόν καθώς εκτιμάται ότι η μείωση μπορεί να αγγίξει ακόμα το 40%.

Ωστόσο, σε γενικότερο πλαίσιο η κίνηση παραγωγής του ελαιολάδου για φέτος αναμένεται λίγο υψηλότερα από το ιστορικό χαμηλό της περιόδου 2023-2024.

Η εμφάνιση του δάκου αλλά και η έντονη ξηρασία που παρατηρείται στους ελαιώνες σε αρκετές περιοχές της χώρας όπως φαίνεται οδηγούν μέχρι στιγμής σε μείωση της πραγωγής του ελαιόλαδου έως και 20%.

Ο εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος Ηρακλείου, Πρίαμος Ιερωνυμάκης, μιλώντας στην ΕΡΤ περιέγραψε με μελανά χρώματα την κατάσταση τονίζοντας ότι εκατομμύρια δένδρα δεν έχουν καρπό λόγω της ξηρασίας και άλλων καιρικών φαινομένων.

Μετά την κατάρρευση την περίοδο 2023-2024 που η παραγωγή έφτασε στους 150.000 τόνους, οι αρμόδιοι εκτιμούν ότι και φέτος θα είναι μια δύσκολη χρονιά. Πέρυσι παρήχθησαν στην Ελλάδα 250.000 τόνοι ελαιολάδου που οδήγησαν σε μείωση της τιμής του στο ράφι σε ποσοστό έως και 30%.

Ωστόσο, η πρώτη εικόνα για τη νέα χρονιά είναι ότι η κατάσταση αυτή θα αντιστραφεί. Όπως ανέφερε ο γενικός διευθυντής της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Μόσχος Κορασίδης αναμένεται μείωση της παραγωγής γύρω στο 15 με 20%. Ωστόσο αν η ξηρασία συνεχιστεί με την ίδια ένταση και το επόμενο διάστημα, το ποσοστό αυτό θα αυξηθεί. «Λίγες μόλις εβδομάδες πριν από την έναρξη της ελαιοκομική περιόδου οι ελαιοπαραγωγοί στο Ηράκλειο βρίσκονται σε απόγνωση. Μπαίνουν στα λιόφυτα και αντικρίζουν ξερά δέντρα. Ο καρπός είναι νεκρός και δε θα βγάλει ελαιόλαδο» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στο μεταξύ οι δυσοίωνες προβλέψεις για τη μείωση της παραγωγής προκαλούν ανησυχία για νέα άνοδο των τιμών στο ράφι.

Όπως επισημαίνουν εκπρόσωποι του κλάδου οι τιμές για τη φετινή σεζόν θα εξαρτηθούν από τις ποσότητες ελαιόλαδου που θα παράξουν οι άλλες χώρες της Μεσόγειο και κυρίως η Ισπανία.

Τέλος σημειώνεται, αυτή τη στιγμή το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο πωλείται στα 11,5 ευρώ το λίτρο από 13,5 με 14 ευρώ το 2024, ενώ σε προσφορά η τιμή του κυμαίνεται από 6,8 έως 9.5 ευρώ το λίτρο.

