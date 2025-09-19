Πάτρα: Άνδρας των ΜΑΤ έριξε σφαλιάρα σε συνάδελφό του στην πορεία για τον Παύλο Φύσσα
Το περιστατικό κατεγράφη σε βίντεο
Ένα απίστευτο επεισόδιο σημειώθηκε την Πέμπτη στην Πάτρα, κατά τη διάρκεια της πορείας στη μνήμη του Παύλου Φύσσα.
Ενώ οι δυνάμεις των ΜΑΤ βρίσκονταν παρατεταγμένες, άνδρας των ΜΑΤ επιτέθηκε σε συνάδελφό του, ρίχνοντάς του σφαλιάρα.
Το περιστατικό κατεγράφη σε βίντεο του thebest.gr:
