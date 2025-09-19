Κρήτη: Γυναίκα κόντεψε να χάσει το σπίτι της για χρέος 1.400 ευρώ σε πιστωτική κάρτα

Στο Ράδιο Κρήτη μίλησε ο Οικονομολόγος της Ενωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας Πάνος Καλόφωνος, όπου αποκάλυψε ότι μία γυναίκα από το Ηράκλειο λίγο έλειψε να χάσει το σπίτι της καθώς αμέλησε επί σειρά ετών να αποπληρώσει το χρέος που είχε σε πιστωτική κάρτα.

«Όλο και στενεύει ο κλοιός για τους δανειολήπτες που δεν μπορούν να αποπληρώσουν τα δάνειά τους και τα funds και οι servicers, πλέον δεν αστειεύονται», ανέφερε αρχικά οκ. Καλόφωνος ενώς στη συνέχεια υπογράμμισε ότι δεν υφίσταται πλέον στη χώρα μας προστασία της α' κατοικίας η οποία κινδυνεύει ανά πάσα ώρα και στιγμή να βγει σε πλειστηριασμό, μία τάση η οποία γιγαντώνεται τον τελευταίο 1 χρόνο.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο κίνδυνος αυτός δεν υφίσταται μόνο για τα στεγαστικά δάνεια.

Ο κ. Καλόφωνος ανέφερε το παράδειγμα μίας γυναίκας από το Ηράκλειο, η οποία αμέλησε επί σειρά ετών να πληρώσει την πιστωτική της κάρτα με χρέος 1.400 ευρώ.

Σύμφωνα με τα όσα είπε ο κ. Καλόφωνος, το ποσό τον Φεβρουάριο του 2025 έγινε 7.300 ευρώ και τον Αύγουστο του 2025, έφτασε τις 14.000 ευρώ, καθώς στο ποσό της οφειλής ...προστέθηκαν τα έξοδα συμβολαιογράφου, μηχανικού, τοπογράφου. Γιατί; Η οφειλέτρια είχε στο όνομά της περιουσιακό στοιχείο, ένα σπίτι στο κέντρο της πόλης αξίας 110.000 ευρώ, το οποίο το fund είχε σκοπό να βγάλει σε πλειστηριασμό! Τελικά η γυναίκα σε συνεννόηση με την οικογένειά της αποφάσισε καταβάλει το χρέος ώστε να γλιτώσει το σπίτι της!

Ο κ. Καλόφωνος στη συνέχεια έκανε λόγο για προκλητική ολιγωρία της Ελληνικής Πολιτείας να ελέγξει έστω και στο ελάχιστο τον τρόπο λειτουργίας των funds και τους servicers, όπως γίνεται σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παράλληλα κάλεσε τους δανειολήπτες να ενημερώνονται συνεχώς για τα δάνειά τους, ώστε να μην βρεθούν προ δυσάρεστων εκπλήξεων.

Με πληροφορίες από ekriti.gr

Διαβάστε επίσης