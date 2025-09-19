Μαρίσσα Λαιμού: Τα δραματικά μηνύματα μέσα από το νοσοκομείο - «Δεν με εξετάζουν... ζαλίζομαι...»

Η 30χρονη Μαρίσσα Λαιμού βρέθηκε νεκρή στο κρεβάτι της από μια οικονόμο στο αρχοντικό όπου ζούσε με τους γονείς της στο πολυτελές Knightsbridge, στο κεντρικό Λονδίνο, στις 11 Σεπτεμβρίου.

Ο τηλεοπτικός σταθμός MEGA, δημοσίευσε ωστόσο, τα μηνύματα της 30χρονης προς φιλικό της πρόσωπο, μέσα από το νοσοκομείο όπου νοσηλεύτηκε, στα οποία ανέφερε χαρακτηριστικά πως «Δεν με εξετάζουν»!

Η οικογένεια Λαιμού κατηγορεί τώρα το βρετανικό Εθνικό Σύστημα Υγείας (NHS) ότι άφησε την κληρονόμο να πεθάνει ενώ την παρακολουθούσε, μετά το τσίμπημα ενός εντόμου αποκαλύπτει η Daily Mail.

Σύμφωνα με την εφημερίδα η κα Λαιμού είχε ξεπεράσει τον καρκίνο του μαστού και μια εξαιρετικά σπάνια ασθένεια του αίματος μήνες πριν από τον θάνατό της. Πριν φύγει από τη ζωή, η οικογένειά της λέει ότι εξέφρασε σοβαρές ανησυχίες για την υγεία της σε δύο έγκριτα νοσοκομεία του Λονδίνου - ανάμεσά τους και εκείνο στο οποίο μεταφέρθηκε εσπευσμένα με ασθενοφόρο - αλλά οι γιατροί τελικά αποφάσισαν να της δώσουν εξιτήριο.

Η οικογένεια Λαιμού «μια από τις μεγαλύτερες δυναστείες στην ελληνική ναυτιλιακή βιομηχανία σχεδιάζει τώρα να κινηθεί νομικά» επιβεβαίωσε ένας συγγενής στην Mail, προσθέτοντας: «Θα στραφούν εναντίον τους φυσικά. Πρόκειται για αμέλεια 100% . Η Μαρίσα έφυγε εξαιτίας τους. Δεν θα ήταν τίποτα να την κρατήσουν μια νύχτα. Θα μπορούσαν να την είχαν παρακολουθήσει, αν της είχαν δώσει αντιβιοτικά, θα την είχαν σώσει. Πήγε στο σωστό μέρος για θεραπεία. Δεν έπρεπε να την αφήσουν να φύγει».

Ο συγγενής, ο οποίος μίλησε με τους θλιμμένους γονείς της 30χρονης, πρόσθεσε: «Η Μαρίσσα σώθηκε από τον καρκίνο και τώρα συνέβη αυτό. Έχασε τη ζωή της σε λίγες ώρες. Καμία μητέρα δεν θα έπρεπε να θάψει το κοριτσάκι της».

Η Mail αποκαλύπτει το πλήρες χρονοδιάγραμμα του θανάτου της κας Λαίμου, ο οποίος έχει βυθίσει τους γονείς της, τα δίδυμα αδέρφια της και την ευρύτερη οικογένειά της στο πένθος - συμπεριλαμβανομένων των οδυνηρών μηνυμάτων που έστειλε σε έναν φίλο στο νοσοκομείο όπου παραπονέθηκε: «Κανείς δεν με ελέγχει, κανείς δεν έρχεται».

Η κα Λαιμού, θεατρική ηθοποιός, είχε επιστρέψει πρόσφατα στο Λονδίνο μετά από καλοκαιρινές διακοπές με την οικογένειά της στο ελληνικό θέρετρο Πόρτο Χέλι, όπου ήταν «απόλυτα καλά». Άρχισε να αισθάνεται αδιαθεσία στις 9 Σεπτεμβρίου, εμφανίζοντας ζάλη, κνησμό, υψηλή θερμοκρασία και άλλα σημάδια λοίμωξης, τα οποία επιδεινώθηκαν τη νύχτα.

Η οικογένεια λέει ότι κάλεσε ασθενοφόρο και ένας γιατρός κατέγραψε 39 πυρετό, αλλά αποφάσισε να μείνει σπίτι και είπε ότι θα αναζητούσε περαιτέρω ιατρική φροντίδα αν δεν ένιωθε καλά την επόμενη μέρα. Αλλά μέχρι το επόμενο πρωί, η κατάστασή της είχε επιδεινωθεί, οπότε πήγε μόνη της στο Leaders in Oncology Care (LOC), στην περίφημη Harley Street του Λονδίνου, όπου ένιωθε «πολύ ασφαλής», καθώς είχε προηγουμένως υποβληθεί σε χημειοθεραπεία εκεί.

Οι γιατροί έκαναν εξετάσεις αίματος, της χορήγησαν αντιβιοτικά σε σταγόνες και αντιισταμινικό φάρμακο. Αλλά λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής της, αποφάσισαν να καλέσουν ασθενοφόρο για να τη μεταφέρουν στο Νοσοκομείο University College London (UCLH). Εκεί, οι νοσοκόμες, αντί για τους γιατρούς, της έκαναν εξετάσεις και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι δεν χρειαζόταν να παραμείνει στο νοσοκομείο.

H Mαρίσσα με τα δίδυμα αδέρφια και τους γονείς της

Ένας οικογενειακός φίλος εξήγησε: «Η Μαρίσσα πήγε εκεί και ήταν μια νοσοκόμα. Της έκαναν ξανά εξετάσεις αίματος, της χορήγησαν σταγόνες. Απλώς περίμενε εκεί. Πήγε εκεί στις 2:30 μ.μ. και γύρω στις 3 μ.μ. της έκαναν τις εξετάσεις αίματος.

«Περίμενε, έστειλε κάποια μηνύματα στη φίλη της λέγοντας: "Κανείς δεν με ελέγχει, κανείς δεν έρχεται, δεν ξέρω πού είναι, ακόμα έχω φαγούρα, ζάλη, δεν αισθάνομαι καλά".» Μετά τις εξετάσεις της, η οικογένεια της κας Λαϊμού λέει ότι πήρε εξιτήριο στις 6:30 μ.μ. και της έδωσαν αντιβιοτικά για να τα πάρει σπίτι, αλλά εξακολουθούσε να αισθάνεται σοβαρά αδιάθετη και δεν μπορούσε να φάει τίποτα.

Εκείνο το βράδυ κοιμήθηκε και δεν ξύπνησε ξανά, με την οικονόμο της οικογένειας να την βρίσκει στο κρεβάτι της το πρωί της 11ης Σεπτεμβρίου. Η οικογένεια ισχυρίζεται ότι έχει δει την επίσημη διάγνωση που έδωσαν οι γιατροί, η οποία ήταν μια «τοξική επίδραση δηλητηρίου» που προκλήθηκε από «δάγκωμα ζώου ή εντόμου».

Σε ένα συγκινητικό αφιέρωμα, ο συγγενής είπε: «Η Μαρίσσα ήταν το πιο καταπληκτικό κορίτσι με μια καταπληκτική καρδιά. Το πάθος της, από τότε που ήταν μικρό κορίτσι, ήταν το μουσικό θέατρο. Πρέπει να παρακολουθούσε τα πάντα. Ήταν το πιο καταπληκτικό κορίτσι και δεν υπάρχουν λόγια να την περιγράψουν, μια καλή, ευγενική, καταπληκτική καρδιά, συγκεντρωμένη, φιλόδοξη, που τα πήγαινε καλά.

Ήταν στις ΗΠΑ σπούδαζε μουσικό θέατρο. Επέστρεψε στο Λονδίνο, εργάστηκε σε διάφορες σχολές καλών τεχνών και έκανε πολύ θέατρο. Τον περασμένο Φεβρουάριο, σκηνοθέτησε και έκανε την παραγωγή και είχε τον πρωταγωνιστικό ρόλο στον Ρωμαίο και την Ιουλιέτα. Επέστρεψε από την Ελλάδα το καλοκαίρι και άρχισε να προετοιμάζει ένα άλλο έργο, το Oliver, και βρήκε το καστ και είχαν ξεκινήσει κάποιες πρόβες κάθε Παρασκευή»

Η Μαρίσσα Λαιμού γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Ηνωμένο Βασίλειο, σε μια μονοκατοικία στο Knightsbridge ,με τους δύο δίδυμους αδελφούς της, οι οποίοι είναι 26 ετών. Η οικογένειά της βρισκόταν στο εξωτερικό κατά τη στιγμή του θανάτου της και έσπευσε κατευθείαν στο Λονδίνο όταν έμαθε για τα θλιβερά νέα.

Ένας συγγενής είπε: «Είναι όλοι συντετριμμένοι, είμαστε μια πολύ δεμένη οικογένεια. Δεν μπορούμε να βρούμε γιατί και πώς θα μπορούσε να συμβεί αυτό στις μέρες μας το 2025. Αν ήταν σε ένα χωριό, ίσως θα μπορούσαμε να το καταλάβουμε. Αλλά τα έκανε όπως έπρεπε. Τα έκανε όλα σωστά».

Ο πατέρας της, Διαμαντής, είναι μέλος της πλούσιας οικογένειας Λαιμού, η οποία είναι ένα από τα πιο γνωστά ονόματα στην ελληνική ναυτιλία, με επιχειρηματικές ρίζες που εκτείνονται στις αρχές του 20ού αιώνα. Παρά το γεγονός ότι γεννήθηκε σε μια εκπληκτικά πλούσια οικογένεια, η Μαρισσα Λαιμού ήταν πρόθυμη να χτίσει τη ζωή της μόνη, εργαζόμενη σε παιδικούς σταθμούς και ως ρεσεψιονίστ στο Holiday Inn Bloomsbury, ενώ παράλληλα αγωνιζόταν για το πραγματικό της πάθος, το θέατρο.

Πριν από τον ξαφνικό θάνατό της, είχε παλέψει με τον καρκίνο του μαστού. Διαγνώστηκε τον Απρίλιο του 2023 και έπρεπε να υποβληθεί σε έξι μήνες «επιθετικής χημειοθεραπείας». Αλλά μετά από μια επέμβαση, αναγκάστηκε να περάσει τέσσερις εβδομάδες σε μονάδα εντατικής θεραπείας με αιμοφαγοκυτταρική λεμφοϊστιοκυττάρωση (HLH), μια εξαιρετικά σπάνια πάθηση όπου το ανοσοποιητικό σύστημα του σώματος δεν λειτουργεί κανονικά.

Είχε ξεπεράσει ηρωικά τις μάχες με την υγεία της και απολάμβανε ξανά τη ζωή της πριν συμβεί η τραγωδία. Η οικογένεια λέει ότι εξακολουθεί να περιμένει τα αποτελέσματα της νεκροψίας, έχοντας μέχρι στιγμής μείνει στο σκοτάδι. «Μας κρατάει σε αγωνία επειδή δεν ξέρουμε τι της συνέβη», είπε ένας συγγενής. Το Ιατροδικαστικό Δικαστήριο του Λονδίνου δήλωσε: «Ο ιατροδικαστής ασχολείται με τον ξαφνικό θάνατο της Μαρίσσας Λαιμού και οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη».