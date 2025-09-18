Μαρίσσα Λαιμού: Δικαστική παρέμβαση για τον θάνατό της - Στην Αθήνα η ταφή της

Παράταση στο θρίλερ με τον θάνατο της Μαρίσσας Λαιμού καθώς ούτες σήμερα θα βγουν τα αποτελέσματα της νεκροψίας. Υπενθυμίζεται ότι η 28χρονη έφυγε από τη ζωή της περασμένη Παρασκευή (12/9)

Φίλοι και συγγενείς δεν μπορούν ακόμη να πιστέψουν πως η Μαρίσσα Λαιμού έφυγε από τη ζωή με αυττόν τον τρόπο.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, οι εξετάσεις που έγιναν στην Μαρίσσα έδειξαν αυξημένο διοξείδιο του άνθρακα και χαμηλό ph στο αίμα που σύμφωνα με τους ειδικούς μαρτυρά και δυσκολία στην αναπνοή. Σύμφωνα με τους ειδικούς οι δείκτες αυτοί ήταν απαγορευτικοί στο να την αφήσουν να επιστρέψει στο σπίτι.

Άτομα από το φιλικό της περιβάλλον κάνουν λόγο για ιατρικό λάθος καθώς επίσης και πως οι γιατροί δεν κοίταξαν τον ιατρικό της φάκελο. Αν τον είχαν κοιτάξει δεν θα την άφηναν να επιστρέψει στο σπίτι. «Μιλήσαμε με έναν γιατρό και ζητήσαμε όλα τα ιατρικά έγγραφα για το τι ακριβώς έκαναν εκείνο το απόγευμα στα επείγοντα του νοσοκομείου. Από ό,τι έχουμε καταλάβει έγιναν πολλά λάθη. Κοίταξαν μόνο τις αιματολογικές και δεν κοίταξαν τον φάκελό της. Αν τον είχαν κοιτάξει, δεν θα την είχαν αφήσει να φύγει», σημείωσουν χαρακτηριστικά.

Η οικογένεια της Μαρίσσας Λαιμού θα πραγματοποιήσει μία μικρή τελετή στην εκκλησία που βαφτίστηκε στο Λονδίνο, ενώ στη συνέχεια η σορός της θα επιστρέψει στην Αθήνα για να κηδευτεί στο Α΄ νεκροταφείο.

Το θέμα έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις και στην Βρετανία, με την Daily Mail να γράφει σε άρθρο της πως η νεαρή κληρονόμος «επέζησε από τον καρκίνο και την σκότωσε ένα έντομο».

«Η 30χρονη κληρονόμος βρέθηκε νεκρή σε διαμέρισμα στο Λονδίνο ‘αφού την έδιωξαν από τα νοσοκομεία’. Λέγεται ότι νοσοκόμες, αντί για γιατροί, εξέτασαν την 30χρονη και αποφάσισαν ότι δεν χρειαζόταν να νοσηλευτεί. Η κληρονόμος πήρε εξιτήριο νωρίς το βράδυ με αντιβιοτικά και μία διάγνωση που αναφερόταν σε τσίμπημα εντόμου. Την επόμενη μέρα, βρέθηκε νεκρή».

Στο άρθρο επισημαίνεται πως ήδη έχει διαταχθεί εσωτερική έρευνα στο νοσοκομείο του Λονδίνου για να διαπιστωθεί αν στην περίπτωση της Μαρίσσας Λαιμού υπήρξε ιατρικό λάθος.

Παράλληλα, δικαστικός λειτουργός έχει αναλάβει τη διερεύνηση του θανάτου της Μαρίσσας προκειμένου να διαπιστωθεί αν αυτός προήλθε μετά από το τσίμπημα εντόμου.