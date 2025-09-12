Πέθανε σε ηλικία 28 ετών η κόρη του εφοπλιστή Διαμαντή Λαιμού

Θλίψη σκόρπισε η είδηση θανάτου της κόρης του εφοπλιστή Διαμαντή Λαιμού και της συζύγου του Μπέσσυς σε ηλικία 28 ετών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κόρη του εφοπλιστή Διαμαντή Λαιμού, βρέθηκε νεκρή στο διαμέρισμά της στο Λονδίνο, χωρίς να έχουν γίνει γνωστά περισσότερα στοιχεία για τον ξαφνικό θάνατό της.

