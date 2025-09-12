Πέθανε σε ηλικία 28 ετών η κόρη του εφοπλιστή Διαμαντή Λαιμού
Ανείπωτος θρήνος για την οικογένεια Λαιμού
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Θλίψη σκόρπισε η είδηση θανάτου της κόρης του εφοπλιστή Διαμαντή Λαιμού και της συζύγου του Μπέσσυς σε ηλικία 28 ετών.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η κόρη του εφοπλιστή Διαμαντή Λαιμού, βρέθηκε νεκρή στο διαμέρισμά της στο Λονδίνο, χωρίς να έχουν γίνει γνωστά περισσότερα στοιχεία για τον ξαφνικό θάνατό της.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:13 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Συναγερμός στον Άγιο Παντελεήμονα για την εξαφάνιση 19χρονης
23:02 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 19 Σεπτεμβρίου
20:48 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Ανάλυση: Όσα γνωρίζουμε για τον δολοφόνο του Τσάρλι Κερκ
16:05 ∙ LIFESTYLE