ΒΟΑΚ: Συνελήφθη υπεύθυνος έργων ασφαλτόστρωσης - Θρήνος στην Κρήτη για τον 17χρονο οδηγό

Θρήνος επικρατεί στην Κρήτη για τον 17χρονο Γιώργο, ο οποίος σκοτώθηκε τη Δευτέρα (08/09) όταν το φορτηγό που οδηγούσε ανατράπηκε στον ΒΟΑΚ, στο Φόδελε, σε τμήμα που εκτελούνταν έργα.

Ο υπεύθυνος του έργου φέρεται να συνελήφθηκε, σύμφωνα με το Cretalive.gr, καθώς οι εργασίες ξεκίνησαν παράτυπα, χωρίς να έχει δοθεί αρμοδίως επίσημη άδεια.

Ο 17χρονος από τον Άγιο Μύρωνα Ηρακλείου βοηθούσε στην οικογενειακή επιχείρηση και οδηγούσε το φορτηγό που ανήκε σε στενό συγγενικό του πρόσωπο. Το φορτηγό άγνωστο πώς, εξετράπη της πορείας του και ανατράπηκε. Ο Γιώργος θα έκλεινε τα 18 τον Νοέμβριο.

Αστυνομικές πηγές περιέγραψαν ότι κατά την οδήγηση, έχασε τον έλεγχο στο τιμόνι καθώς το βαρύ όχημα «βρήκε» στο χαντάκι των όμβριων υδάτων, στα δεξιά του δρόμου. Ο 17χρονος έκανε κίνηση προς αριστερά και εν συνεχεία προσπάθησε να το επαναφέρει, όμως το φορτηγό εξετράπη της πορείας και ανατράπηκε, με μοιραία κατάληξη, αναφέρει το Cretalive.gr.

Το δυστύχημα συνέβη στο ρεύμα προς Ρέθυμνο, κοντά στο Φόδελε, επί του ΒΟΑΚ.

