Τραγωδία στην Ίο - Νεκρός 29χρονος σε τροχαίο
Αν και μεταφέρθηκε άμεσα στο Κέντρο Υγείας του νησιού, δυστυχώς δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή
Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στην Ίο, όπου ένας 29χρονος αλλοδαπός έχασε τη ζωή του.
Το δυστύχημα συνέβη στις 19:20 στην επαρχιακή οδό Κάμπου-Χώρας, όταν η μηχανή που οδηγούσε ο νεαρός εξετράπη της πορείας της.
Αν και μεταφέρθηκε άμεσα στο Κέντρο Υγείας του νησιού, δυστυχώς δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.
Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το Cyclades24, το αστυνομικό τμήμα Ιητών διερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τραγικό δυστύχημα.
