Τροχαίο δυστύχημα στο Λιανοκλάδι: Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με νταλίκα - Νεκρός ο συνοδηγός

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 08.00 το πρωί της Δευτέρας (8/09) στο Λιανοκλάδι Φθιώτιδας, όταν αυτοκίνητο συγκρούστηκε με νταλίκα, υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του lamianow.gr, το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν τέσσερα άτομα —ο οδηγός, ο συνοδηγός, μια γυναίκα και ένα βρέφος— κινείτο στην επαρχιακή οδό όταν, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, συγκρούστηκε με νταλίκα που βρισκόταν στο σημείο.

Δείτε φωτογραφίες από το σημείο:

Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που ο συνοδηγός, ο οποίος μεταφέρονταν στο Νοσοκομείο Λαμίας λόγω αδιαθεσίας, τραυματίστηκε θανάσιμα.

Η γυναίκα, ο οδηγός και το μωρό διακομίστηκαν στο νοσοκομείο για προληπτικούς ελέγχους, χωρίς να φέρουν σοβαρά τραύματα.

Στο σημείο επιχείρησαν άμεσα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, δυνάμεις της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό των επιβατών, καθώς και η Τροχαία, η οποία απέκλεισε το τμήμα του δρόμου για τη διενέργεια αυτοψίας και την απομάκρυνση των οχημάτων.

Τα ακριβή αίτια διερευνώνται, ενώ δεν έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο ολισθηρού οδοστρώματος ή απροσεξίας.

Διαβάστε επίσης