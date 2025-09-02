Τροχαίο δυστύχημα στην Πάτρα: Νεκρός 27χρονος μοτοσικλετιστής - Εγκατέλειψε το σημείο ο οδηγός ΙΧ

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα το πρωί στις 11:30 στην Πάτρα, στη συμβολή της οδού Αμερικής με τη Νέα Εθνική Οδό, με θύμα τον οδηγό μιας μοτοσικλέτας, ο οποίος συγκρούστηκε με ΙΧ. Μάλιστα, ο οδηγός του ΙΧ εγκατέλειψε το σημείο του συμβάντος.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών στο νοσοκομείο, ο 27χρονος νεαρός κατέληξε λίγες ώρες αργότερα.

Έπειτα από αναζητήσεις, ο οδηγός του ΙΧ εντοπίστηκε και ακινητοποιήθηκε στην περιοχή του Ρίου, ενώ προσήχθη στην Τροχαία. Ο ίδιος φέρεται να ισχυρίστηκε ότι δεν εγκατέλειψε το σημείο, αλλά κατευθυνόταν προς το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου.

Η υπόθεση διερευνάται από τις αρμόδιες αρχές, που εξετάζουν τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος και τη στάση του οδηγού του ΙΧ.