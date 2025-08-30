Τραγωδία στην Πάτρα: Νεκρή ηλικιωμένη από παράσυρση - Αγωνία για την 8χρονη εγγονή της

Μια ανείπωτη τραγωδία εκτυλίχθηκε το βράδυ της Παρασκευής (29/08) στην Πάτρα, στην περιοχή της Ακτής Δυμαίων, όταν μια ηλικιωμένη γυναίκα έχασε τη ζωή της και η μόλις 8 ετών εγγονή της τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο δυστύχημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γιαγιά επιχειρούσε να διασχίσει τον δρόμο κρατώντας από το χέρι το μικρό κοριτσάκι, όταν παρασύρθηκαν από μηχανή που κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα. Το περιστατικό σημειώθηκε μπροστά στα μάτια δεκάδων περαστικών.

Η ηλικιωμένη κατέληξε ακαριαία, ενώ η 8χρονη μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται τραυματισμένη, αλλά εκτός κινδύνου.

Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή, που η μηχανή κατέληξε περίπου 150 μέτρα μακριά από το σημείο της παράσυρσης. Ο οδηγός τραυματίστηκε ελαφρά.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Τροχαίας Πατρών, ασθενοφόρα και πλήθος πολιτών.

Οι Αρχές ερευνούν τις συνθήκες του δυστυχήματος, ενώ η τοπική κοινωνία της Πάτρας είναι συγκλονισμένη από το γεγονός.