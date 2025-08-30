Τραγωδία στην Πάτρα: Νεκρή ηλικιωμένη από παράσυρση - Αγωνία για την 8χρονη εγγονή της
Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στην Πάτρα, στην Ακτή Δυμαίων, στο ύψος της οδού Μαξίμου
Μια ανείπωτη τραγωδία εκτυλίχθηκε το βράδυ της Παρασκευής (29/08) στην Πάτρα, στην περιοχή της Ακτής Δυμαίων, όταν μια ηλικιωμένη γυναίκα έχασε τη ζωή της και η μόλις 8 ετών εγγονή της τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο δυστύχημα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η γιαγιά επιχειρούσε να διασχίσει τον δρόμο κρατώντας από το χέρι το μικρό κοριτσάκι, όταν παρασύρθηκαν από μηχανή που κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα. Το περιστατικό σημειώθηκε μπροστά στα μάτια δεκάδων περαστικών.
Η ηλικιωμένη κατέληξε ακαριαία, ενώ η 8χρονη μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται τραυματισμένη, αλλά εκτός κινδύνου.
Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή, που η μηχανή κατέληξε περίπου 150 μέτρα μακριά από το σημείο της παράσυρσης. Ο οδηγός τραυματίστηκε ελαφρά.
Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Τροχαίας Πατρών, ασθενοφόρα και πλήθος πολιτών.
Οι Αρχές ερευνούν τις συνθήκες του δυστυχήματος, ενώ η τοπική κοινωνία της Πάτρας είναι συγκλονισμένη από το γεγονός.