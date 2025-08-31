Νέα τραγωδία στην Εύβοια: 21χρονος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο - Διασωληνομένος ο συνεπιβάτης

Από τη σφοδρή σύγκρουση έχασε τη ζωή του ένας 21χρονος, οδηγός της μηχανής

Νέα τραγωδία στην Εύβοια: 21χρονος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο - Διασωληνομένος ο συνεπιβάτης
Μια νέα τραγωδία σε τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στην Εύβοια. Λίγο μετά τη 1:00, μηχανή συγκρούστηκε με Ι.Χ. κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, στην περιοχή των Ψαχνών, κοντά στο εργοστάσιο Παλίρροια του Δήμου Διρφύων–Μεσσαπίων.

Όπως σημειώνει το eviaonline.gr από τη σφοδρή σύγκρουση έχασε τη ζωή του ένας 21χρονος, οδηγός της μηχανής, ενώ ο συνοδηγός, ηλικίας 23 ετών, νοσηλεύεται διασωληνωμένος με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Η κατάστασή του κρίνεται ιδιαίτερα κρίσιμη.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου, ηλικιωμένος άνδρας, υπέστη ελαφρύτερα τραύματα και σύμφωνα με πληροφορίες δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή του.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας, ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, καθώς και η ομάδα διάσωσης Ευβοίας με επικεφαλής τον Σταύρο Τζιγιάννη. Οι διασώστες παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στους τραυματίες πριν τη μεταφορά τους στο νοσοκομείο Χαλκίδας.

Οι αρχές ερευνούν τα αίτια της μοιραίας σύγκρουσης, που προστίθεται στη μακρά λίστα θανατηφόρων τροχαίων στη χώρα, με θύματα κυρίως νέους ανθρώπους.

