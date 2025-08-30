«Να μας προσέχετε από εκεί ψηλά»: Σπαραγμός για το ζευγάρι στην Εύβοια που χάθηκε στην άσφαλτο

Η τραγική ειρωνεία δεν αφήνει κανέναν ασυγκίνητο, καθώς η ίδια η Μαρία Καράπα είχε μιλήσει για τα τροχαία της περιοχής, χωρίς να γνωρίζει ότι λίγο καιρό μετά, θα έχανε τον αδελφό και τη νύφη της με τόσο σπαρακτικό τρόπο

Επιμέλεια - Χριστίνα Κόντρα

«Να μας προσέχετε από εκεί ψηλά»: Σπαραγμός για το ζευγάρι στην Εύβοια που χάθηκε στην άσφαλτο
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Δεν τα κατάφερε τελικά η 41χρονη Ευαγγελία (Λίλα) Κρόκου, που νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση στο Θριάσιο Νοσοκομείο μετά το τροχαίο δυστύχημα στο Αλιβέρι που της στοίχισε τη ζωή, λίγες ώρες αφότου σκοτώθηκε ακαριαία ο σύζυγός της, Γιάννης Καράπας. Παρά τα απανωτά χειρουργεία και τις επίμονες προσπάθειες των γιατρών, η Λίλα υπέκυψε στα σοβαρά τραύματά της τα ξημερώματα του Σαββάτου 30 Αυγούστου.

Το ζευγάρι, γονείς τριών μικρών παιδιών, άφησε πίσω του δύο οικογένειες συντετριμμένες και μία τοπική κοινωνία βυθισμένη στη θλίψη.

dystixima-aliveri.jpg

Η μοιραία σύγκρουση σημειώθηκε στην Εύβοια, λίγο μετά τη διασταύρωση της παραλίας Ποντικού, όταν η μηχανή στην οποία επέβαιναν ο 44χρονος Γιάννης Καράπας και η 41χρονη σύζυγός του, για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους, συγκρούστηκε μετωπικά με τζιπ. Από τη σφοδρότητα του χτυπήματος, και τα δύο οχήματα τυλίχθηκαν στις φλόγες.

Ο οδηγός της μηχανής, Γιάννης Καράπας, σκοτώθηκε επιτόπου, ενώ η σύζυγός του, σοβαρά τραυματισμένη, μεταφέρθηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας και στη συνέχεια στο Θριάσιο, όπου άφησε την τελευταία της πνοή.

Η τραγική ειρωνεία με λόγια που «στοιχειώνουν»

Μόλις λίγους μήνες νωρίτερα, η αδελφή του Γιάννη, η γνωστή δημοσιογράφος Μαρία Καράπα, είχε φιλοξενηθεί στην εκπομπή του ΣΚΑΪ «Όπου Υπάρχει Ελλάδα», καταγγέλλοντας το οξύ πρόβλημα της οδικής ασφάλειας στην Εύβοια.

Τα λόγια της σήμερα μοιάζουν προφητικά: «Το μεγάλο πρόβλημα της Χαλκίδας είναι το κυκλοφοριακό. Η Εύβοια βριθεί δυστυχημάτων τα οποία με μεγάλη δυσκολία και στεναχώρια καλύπτουμε, καθώς πολλούς από αυτούς τους ανθρώπους τους οποίους καταγράφουμε στα ρεπορτάζ μας, καταλήγουν να είναι θύματα ή τραυματίες τροχαίων που τους γνωρίζουμε».

Η τραγική ειρωνεία δεν αφήνει κανέναν ασυγκίνητο, καθώς η ίδια η Μαρία Καράπα είχε μιλήσει για τα τροχαία της περιοχής, χωρίς να γνωρίζει ότι λίγο καιρό μετά, θα έχανε τον αδελφό και τη νύφη της με τόσο σπαρακτικό τρόπο.

Το συγκλονιστικό αντίο της αδελφής του θύματος

Η δημοσιογράφος, σε μια σπαρακτική ανάρτηση στο Facebook, αποχαιρέτησε τον αδελφό και την κουνιάδα της με λίγες λέξεις γεμάτες νόημα: «Καλό ταξίδι ψυχές μου, να μας προσέχετε από εκεί ψηλά. Σας αγαπώ για πάντα».

Τα λόγια της Μαρία Καράπα είναι η φωνή χιλιάδων ανθρώπων που χάνουν αγαπημένα πρόσωπα στην άσφαλτο, σε μια χώρα που ακόμη παλεύει να δώσει ουσιαστικές λύσεις στην οδική ασφάλεια.

Πότε και πού η κηδεία

Η εξόδιος ακολουθία για τον Γιάννη Καράπα και τη Λίλα Κρόκου θα τελεστεί την Κυριακή 31 Αυγούστου, στις 17:00, στον Ιερό Ναό Αγίου Τρύφωνα, στη Νέα Λάμψακο Ευβοίας.

Η οικογένεια παρακαλεί, αντί στεφάνων, να ενισχυθούν φιλανθρωπικά ιδρύματα της περιοχής που στηρίζουν παιδιά και οικογένειες σε ανάγκη.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:13ΚΟΣΜΟΣ

Ζαχάροβα: «Ο Μερτς λέει ότι η Ρωσία παρεμβαίνει στη Γερμανία - Να τον εξετάσουν οι ψυχίατροι»

19:05ΚΟΣΜΟΣ

Πώς έμοιαζε πραγματικά η Μαρία Μαγδαληνή και γιατί ήταν τόσο λάθος η ομώνυμη ταινία

19:02ΚΟΣΜΟΣ

Σε εξέλιξη μεγάλη ρωσική επίθεση σε όλο το μέτωπο στην Ουκρανία - Νέες αεροπορικές επιδρομές

19:00ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE Κύπρος – Ελλάδα 31-43 (Ημίχρονο): Στο ρελαντί η Εθνική στο +12

18:59LIFESTYLE

Η Δώρα Παντέλη γιορτάζει έναν χρόνο γάμου: «Ο κατάλληλος άνθρωπος θα σε κάνει να ερωτευτείς εκείνον, εσένα και τη ζωή»

18:58ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Βόλος - Ολυμπιακός 0-0: Σέντρα στην αναμέτρηση του Πανθεσσαλικού

18:40ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Κατέρρευσε από τον άνεμο η σκηνή της συναυλίας της Άννας Βίσσης και του Αντώνη Ρέμου - Δείτε εικόνες

18:30ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025, Ισλανδία – Βέλγιο 64-71: Ανατροπή… ελπίδας στο φινάλε! – Πρώτη νίκη για την Εσθονία

18:25ΕΛΛΑΔΑ

«Να μας προσέχετε από εκεί ψηλά»: Σπαραγμός για το ζευγάρι στην Εύβοια που χάθηκε στην άσφαλτο – Η τραγική προειδοποίηση της αδερφής του νεκρού οδηγού της μοτοσικλέτας

18:25ΚΟΣΜΟΣ

Πυκνό μυστήριο στον βυθό της Βόρειας Θάλασσας - Τεράστια κομμάτια του πυθμένα βρέθηκαν ανάποδα

18:15ΕΛΛΑΔΑ

Πυρκαγιά στα Γρεβενά με επικίνδυνες εστίες - Ήχησε το 112

18:11ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστικό της πυραμίδας του Χέοπα - Η κρυφή σήραγγα μήκους 9 μέτρων

18:04ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League, Βόλος - Ολυμπιακός: Έκπληξη από Μεντιλίμπαρ - Η «ερυθρόλευκη» ενδεκάδα

17:57ΚΟΣΜΟΣ

Σπουδαία ανακάλυψη: Η πυρκαγιά αποκάλυψε βιβλική τοποθεσία - Τον ναό όπου ο Ιησούς έκανε θαύματα

17:55ΕΛΛΑΔΑ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στα γενέθλια της Ελένης Γλύκατζη - Αρβελέρ

17:54ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεταγραφές, Παναθηναϊκός: Στην Αθήνα ο Πάντοβιτς - «Νιώθω τιμή να είμαι εδώ»

17:52ΕΛΛΑΔΑ

Γουρούνα έπεσε στη θάλασσα στη Χερσόνησο - Στο νοσοκομείο δύο τουρίστες

17:49ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ προτείνει την αποστολή Αμερικανών μισθοφόρων στην Ουκρανία

17:44ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών: Μείωση του τζίρου κατά τις θερινές εκπτώσεις για 8 στις 10 επιχειρήσεις

17:39ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025, Ιταλία – Γεωργία 78-62: Οι Ατζούρι έμειναν όρθιοι και πήραν την πρώτη νίκη τους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:25ΕΛΛΑΔΑ

«Να μας προσέχετε από εκεί ψηλά»: Σπαραγμός για το ζευγάρι στην Εύβοια που χάθηκε στην άσφαλτο – Η τραγική προειδοποίηση της αδερφής του νεκρού οδηγού της μοτοσικλέτας

18:40ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Κατέρρευσε από τον άνεμο η σκηνή της συναυλίας της Άννας Βίσσης και του Αντώνη Ρέμου - Δείτε εικόνες

19:02ΚΟΣΜΟΣ

Σε εξέλιξη μεγάλη ρωσική επίθεση σε όλο το μέτωπο στην Ουκρανία - Νέες αεροπορικές επιδρομές

17:01ΕΛΛΑΔΑ

Από που πήραν το όνομά τους οι 13 διάσημες πλατείες της Αθήνας - Σε ποιες ιστορίες «περπατούμε» καθημερινά

12:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται κακοκαιρία - εξπρές το Σαββατοκύριακο, πού θα «χτυπήσει»

17:57ΚΟΣΜΟΣ

Σπουδαία ανακάλυψη: Η πυρκαγιά αποκάλυψε βιβλική τοποθεσία - Τον ναό όπου ο Ιησούς έκανε θαύματα

18:20ΚΟΣΜΟΣ

Ηλεκτρομαγνητικό όπλο καταστρέφει σμήνος drones σε δευτερόλεπτα - Το αμερικανικό υπερόπλο με το ελληνικό όνομα «Leonidas»

17:34ΚΟΣΜΟΣ

Νεκρός και επισήμως ο πρωθυπουργός των Χούθι - Σκοτώθηκε από ισραηλινό βομβαρδισμό

08:25ΕΛΛΑΔΑ

Ο «άγνωστος» Φράνσις Αντετοκούνμπο – Ποιος είναι ο μεγάλος αδελφός από τους AntetokounBros

23:43ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Ξεκινά νέο μάθημα από Σεπτέμβριο για τους μαθητές της Γ' και Δ' Δημοτικού

17:55ΕΛΛΑΔΑ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στα γενέθλια της Ελένης Γλύκατζη - Αρβελέρ

16:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Θύελλα» καταιγίδων - Ποιες περιοχές κινδυνεύουν από το οργανωμένο σύστημα

15:01ΕΛΛΑΔΑ

Θέρμη: Δίωξη για κακούργημα στην 45χρονη οδηγό της Porsche - Αναφορά για οδήγηση υπό τον επήρεια φαρμάκου - Όλες οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 30 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

12:19ΚΟΣΜΟΣ

«Ο Τραμπ είναι νεκρός»: Μετά τη δήλωση του Βανς για την «τρομερή τραγωδία», μια τάση έγινε viral

13:05ΕΛΛΑΔΑ

Διπλή τραγωδία στο Αλιβέρι: Ζευγάρι έχασε τη ζωή του σε τροχαίο, αφήνουν πίσω τους τρία παιδιά

12:42ΚΟΣΜΟΣ

Ξαναγράφεται η Ιστορία της ανθρωπότητας: Επιστήμονες κατάφεραν να γυρίσουν πίσω στο χρόνο σωματίδιο

18:25ΚΟΣΜΟΣ

Πυκνό μυστήριο στον βυθό της Βόρειας Θάλασσας - Τεράστια κομμάτια του πυθμένα βρέθηκαν ανάποδα

17:33LIFESTYLE

Η Βρισηίδα Ανδριώτου ξεσπά: «Τώρα θα σας έλεγα τίποτα, μη βρίσω πρωινιάτικα…»

18:52ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Ανακαλύφθηκε «δρόμος» προς το 99,999% των χρυσών αποθεμάτων της Γης αξίας 2,77 τρισεκατομμυρίων ευρώ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ