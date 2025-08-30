«Να μας προσέχετε από εκεί ψηλά»: Σπαραγμός για το ζευγάρι στην Εύβοια που χάθηκε στην άσφαλτο

Δεν τα κατάφερε τελικά η 41χρονη Ευαγγελία (Λίλα) Κρόκου, που νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση στο Θριάσιο Νοσοκομείο μετά το τροχαίο δυστύχημα στο Αλιβέρι που της στοίχισε τη ζωή, λίγες ώρες αφότου σκοτώθηκε ακαριαία ο σύζυγός της, Γιάννης Καράπας. Παρά τα απανωτά χειρουργεία και τις επίμονες προσπάθειες των γιατρών, η Λίλα υπέκυψε στα σοβαρά τραύματά της τα ξημερώματα του Σαββάτου 30 Αυγούστου.

Το ζευγάρι, γονείς τριών μικρών παιδιών, άφησε πίσω του δύο οικογένειες συντετριμμένες και μία τοπική κοινωνία βυθισμένη στη θλίψη.

Η μοιραία σύγκρουση σημειώθηκε στην Εύβοια, λίγο μετά τη διασταύρωση της παραλίας Ποντικού, όταν η μηχανή στην οποία επέβαιναν ο 44χρονος Γιάννης Καράπας και η 41χρονη σύζυγός του, για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους, συγκρούστηκε μετωπικά με τζιπ. Από τη σφοδρότητα του χτυπήματος, και τα δύο οχήματα τυλίχθηκαν στις φλόγες.

Ο οδηγός της μηχανής, Γιάννης Καράπας, σκοτώθηκε επιτόπου, ενώ η σύζυγός του, σοβαρά τραυματισμένη, μεταφέρθηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας και στη συνέχεια στο Θριάσιο, όπου άφησε την τελευταία της πνοή.

Η τραγική ειρωνεία με λόγια που «στοιχειώνουν»

Μόλις λίγους μήνες νωρίτερα, η αδελφή του Γιάννη, η γνωστή δημοσιογράφος Μαρία Καράπα, είχε φιλοξενηθεί στην εκπομπή του ΣΚΑΪ «Όπου Υπάρχει Ελλάδα», καταγγέλλοντας το οξύ πρόβλημα της οδικής ασφάλειας στην Εύβοια.

Τα λόγια της σήμερα μοιάζουν προφητικά: «Το μεγάλο πρόβλημα της Χαλκίδας είναι το κυκλοφοριακό. Η Εύβοια βριθεί δυστυχημάτων τα οποία με μεγάλη δυσκολία και στεναχώρια καλύπτουμε, καθώς πολλούς από αυτούς τους ανθρώπους τους οποίους καταγράφουμε στα ρεπορτάζ μας, καταλήγουν να είναι θύματα ή τραυματίες τροχαίων που τους γνωρίζουμε».

Η τραγική ειρωνεία δεν αφήνει κανέναν ασυγκίνητο, καθώς η ίδια η Μαρία Καράπα είχε μιλήσει για τα τροχαία της περιοχής, χωρίς να γνωρίζει ότι λίγο καιρό μετά, θα έχανε τον αδελφό και τη νύφη της με τόσο σπαρακτικό τρόπο.

Το συγκλονιστικό αντίο της αδελφής του θύματος

Η δημοσιογράφος, σε μια σπαρακτική ανάρτηση στο Facebook, αποχαιρέτησε τον αδελφό και την κουνιάδα της με λίγες λέξεις γεμάτες νόημα: «Καλό ταξίδι ψυχές μου, να μας προσέχετε από εκεί ψηλά. Σας αγαπώ για πάντα».

Τα λόγια της Μαρία Καράπα είναι η φωνή χιλιάδων ανθρώπων που χάνουν αγαπημένα πρόσωπα στην άσφαλτο, σε μια χώρα που ακόμη παλεύει να δώσει ουσιαστικές λύσεις στην οδική ασφάλεια.

Πότε και πού η κηδεία

Η εξόδιος ακολουθία για τον Γιάννη Καράπα και τη Λίλα Κρόκου θα τελεστεί την Κυριακή 31 Αυγούστου, στις 17:00, στον Ιερό Ναό Αγίου Τρύφωνα, στη Νέα Λάμψακο Ευβοίας.

Η οικογένεια παρακαλεί, αντί στεφάνων, να ενισχυθούν φιλανθρωπικά ιδρύματα της περιοχής που στηρίζουν παιδιά και οικογένειες σε ανάγκη.