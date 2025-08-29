Τροχαίο δυστύχημα στο Αλιβέρι: Νεκρός δικυκλιστής - Σοβαρά τραυματισμένοι ακόμη τρεις επιβάτες

Ακόμη μια τραγωδία σημειώθηκε στην άσφαλτο, αυτή τη φορά το πρωί της Παρασκευής 29 Αυγούστου στο Αλιβέρι της Εύβοιας, όταν μια μηχανή συγκρούστηκε με σφοδρότητα με διερχόμενο αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του eviaonline.gr από το τροχαίο έχασε τη ζωή του ο οδηγός της μηχανής ενώ σοβαρά τραυματίστηκε τόσο η συνεπιβάτης του δίκυκλου όσο και οι δύο επιβαίνοντες του αυτοκινήτου τύπου τζιπ που μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο.

Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης η ίδια πηγή αναφέρει πως ξέσπασε φωτιά στο αυτοκίνητο. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες πραγματοποιήθηκε το τροχαίο δυστύχημα παραμένουν άγνωστες, ενώ η αστυνομία διέκοψε την κυκλοφορία στον κεντρικό δρόμο Αλιβερίου – Χαλκίδας.

Το θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε μόλις μερικές ημέρες μετά τα δυστυχήματα σε Καστορία και Πιερία που έχασαν τη ζωή τους δύο 16χρονα παιδιά - ένα αγόρι και ένα κορίτσι - και μια 9χρονη αντίστοιχα.

