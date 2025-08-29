Καστοριά: Τι έκανε τον 16χρονο να φρενάρει απότομα - Σήμερα οι κηδείες των δύο παιδιών

Η πρόσκρουση ήταν τόσο δυνατή που το όχημα μετατράπηκε σε άμορφη μάζα

Ημέρα ανείπωτης θλίψης είναι η σημερινή για την Καστοριά. Σήμερα θα τελεστούν οι κηδείες των δύο 16χρονων παιδιών, Θέμη Σταυρίδη και Αλεξάνδρας Καφετζή, όπου συγγενείς, συμμαθητές και φίλοι τους θα βρεθούν για να αποχαιρετήσουν τα δύο αγγελούδια που έφυγαν τόσο άδικα.

Οι καμπάνες στα χωριά τους θα χτυπήσουν πένθιμα, ενώ όλες οι προγραμματισμένες εκδηλώσεις της περιοχής ακυρώθηκαν, σε ένδειξη σεβασμού για τον πρόωρο χαμό τους. Η εξόδιος ακολουθία για τον Θεμιστοκλή Σταυρίδη θα τελεστεί στις 15:30, στον Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας στο Μαυροχώρι, ενώ της Αλεξάνδρας Καφετζή, στις 18:00 στον Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας Πολυκάρπης.

Πώς έγινε το μοιραίο δυστύχημα

Το θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης 28 Αυγούστου, στην Εθνική Οδό Καστοριάς – Αμυνταίου, κοντά στην Κορησό. Ο Θέμης είχε πάρει στα κρυφά το αυτοκίνητο της γιαγιάς του, θέλοντας να κάνει μια βόλτα με την Αλεξάνδρα.

Το λευκό BMW, στο οποίο επέβαιναν, κινείτο σε μια μεγάλη ευθεία όταν ξαφνικά ξέφυγε από την πορεία του. Ο 16χρονος προσπάθησε να επαναφέρει το όχημα, όμως το αυτοκίνητο πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και τελικά κατέληξε εκτός δρόμου, όπου έπεσε με σφοδρότητα πάνω σε δέντρο.

Η πρόσκρουση ήταν τόσο δυνατή που το όχημα μετατράπηκε σε άμορφη μάζα. Η Πυροσβεστική χρειάστηκε ολόκληρη επιχείρηση με πέντε άνδρες και δύο οχήματα για να απεγκλωβίσει τους δύο εφήβους. Όταν τους ανέσυραν λίγο πριν τις 6 το πρωί, ήταν ήδη αργά. Ο θάνατός τους είχε επέλθει ακαριαία.

Το αγωνιώδες ξενύχτι των γονιών

Οι γονείς των παιδιών ήταν τραγικές φιγούρες ενώ διαπιστώθηκε ότι υπήρχε ένα είδος φρεναρίσματος περίπου στα 10 μέτρα πάνω στον δρόμο.

Από τα μεσάνυχτα της Τετάρτης, οι γονείς του Θέμη αναζητούσαν το παιδί τους. Του τηλεφωνούσαν συνεχώς χωρίς να λάβουν απάντηση, ενώ όλο το χωριό είχε κινητοποιηθεί για να εντοπίσει τα δύο παιδιά. Στις 2 τα ξημερώματα, με αγωνία που μετατράπηκε σε τρόμο, ενημέρωσαν την αστυνομία: «Ξέρουμε πως πήραν το αμάξι της γιαγιάς».

Λίγες ώρες αργότερα, η αγωνία μετατράπηκε σε θρήνο, όταν οι πυροσβέστες βρήκαν το όχημα κατεστραμμένο μέσα σε χωράφι.

Τα τρία σενάρια που εξετάζουν οι Αρχές

Οι ειδικοί προσπαθούν τώρα να φωτίσουν τα αίτια της τραγωδίας, εξετάζοντας τρεις πιθανές εκδοχές:

Να πετάχτηκε ξαφνικά αρκούδα ή αγριογούρουνο, με αποτέλεσμα ο νεαρός οδηγός να αντιδράσει ενστικτωδώς.

Να προκάλεσε το ατύχημα κάποιο διερχόμενο αυτοκίνητο, είτε με κίνηση είτε με φώτα.

Να αντιλήφθηκε ο 16χρονος ότι είχε προσπεράσει τη διασταύρωση του χωριού και, στην προσπάθειά του να γυρίσει πίσω, να έχασε τον έλεγχο.

Κανένα από τα σενάρια δεν έχει αποκλειστεί, ενώ η δικογραφία που σχηματίζεται αναμένεται να ρίξει φως στις συνθήκες του δυστυχήματος.

