Καστοριά: Τα αναπάντητα ερωτήματα για τον θάνατο των δύο 16χρονων στο τροχαίο

Τα ερωτήματα γύρω από την τραγωδία στην Καστοριά είναι πολλά και «βαραίνουν» τις οικογένειες των δύο 16χρονων παιδιών, το νήμα της ζωής των οποίων κόπηκε τόσο απότομα.

Η Μαίρη Τζώρα μετέδωσε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star τις τελευταίες πληροφορίες. Όπως ανέφερε, οι αρχές ερευνούν για να μάθουν τι ακριβώς έγινε και χάθηκαν έτσι άδικα τα δύο παιδιά που ξεκίνησαν για μια βόλτα στο διπλανό χωριό.

Στο σημείο που έγινε το δυστύχημα είναι μια μεγάλη ευθεία.Τα ίχνη από το φρενάρισμα που υπάρχουν στο οδόστρωμα δείχνουν πως συνέβη κάτι απροβλεπτο.

Τα τρία σενάρια που εξετάζουν οι αρχές για το τροχαίο δυστύχημα είναι:

-Το πρώτο, να πετάχτηκε απότομα μπροστά στο αυτοκίνητο κάποιο άγριο ζώο, αρκούδα ή αγριογούρουνο.

-Το δεύτερο, να υπάρχει εμπλοκή κάποιου άλλου οχήματος

-Και το τρίτο σενάριο είναι ο οδηγός να αντιλήφθηκε κατά την επιστροφή από την Κορησό στο χωριό πως πέρασε την διασταύρωση και να έκανε αδέξιο χειρισμό προκειμένου να επιστρέψει, με αποτέλεσμα να έφυγε από την πορεία του το αυτοκίνητο με τις τραγικές συνέπειες.

«Πήραν το αμάξι της γιαγιάς...»

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb.gr οι γονείς του 16χρονου έψαχναν τον γιο τους από τα μεσάνυχτα, του τηλεφωνούσαν στο κινητό και δεν τον έβρισκαν, ενώ παράλληλα το χωριό έψαχνε τα παιδιά.

Το δράμα συνεχίστηκε για τις δυο οικογένειες στις 2 το ξημέρωμα όταν οι γονείς του νεαρού κάλεσαν την αστυνομία και είπαν «ξέρουμε πως πήραν το αμάξι της γιαγιάς».

Δυστυχώς, η πυροσβεστική εντόπισε στις 5 το πρωί σε χωράφι το όχημα των δυο παιδιών, σε μια άμορφη μάζα σιδηρικών. Ο θάνατός τους ήταν ακαριαίος.

Το θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης 28 Αυγούστου στην Εθνική Οδό Καστοριάς – Αμυνταίου, κοντά στην Κορησό. Το λευκό ΙΧ αυτοκίνητο μάρκας BMW, στο οποίο επέβαιναν οι δύο έφηβοι, ξέφυγε από την πορεία του και κατέληξε πάνω σε δέντρο, με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο κυριολεκτικά να διαλυθεί.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, το αυτοκίνητο ενώ κινούνταν σε μια μεγάλη ευθεία μετατοπίστηκε -για άγνωστο λόγο- αριστερά, στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, και στη συνέχεια ο 16χρονος οδηγός επιχείρησε απότομη στροφή για να επανέλθει. Εκείνη τη στιγμή, το όχημα βγήκε από τον δρόμο και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε δέντρο, με αποτέλεσμα να μετατραπεί σε άμορφη μάζα.

Η πρόσκρουση μάλιστα ήταν τόσο δυνατή που χρειάστηκε επιχείρηση της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό των δύο νέων. Πέντε πυροσβέστες με δύο οχήματα έδωσαν μάχη στα συντρίμμια, καταφέρνοντας να ανασύρουν τους δύο 16χρονους λίγο πριν τις 6 το πρωί της Πέμπτης.

Δυστυχώς, και οι δύο ήταν ήδη χωρίς τις αισθήσεις τους. Μεταφέρθηκαν άμεσα στο Νοσοκομείο Καστοριάς, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

Κατά πληροφορίες οι Αρχές έχουν ζητήσει τον σχηματισμό δικογραφίας.

