Καστοριά: Δύο 16χρονοι νεκροί και δύο χωριά βυθισμένα στο πένθος- Ψάχνουν τι προκάλεσε την εκτροπή

Συγκλονισμένη είναι η ελληνική κοινωνία μετά το θανατηφόρο τροχαίο στην Καστοριά που κόστισε τη ζωή σε δύο 16χρονους, τον Θ.Σ. από το Μανδροχώρι και την Α.Κ. από το Πολυκάρπι. Δύο χωριά που τα χωρίζει και τα ενώνει ταυτόχρονα μια γέφυρα, θρηνούν σαν μια οικογένεια για τον αδόκητο χαμό των παιδιών τους.

Το θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης 28 Αυγούστου στην Εθνική Οδό Καστοριάς – Αμυνταίου, κοντά στην Κορησό. Το λευκό ΙΧ αυτοκίνητο μάρκας BMW, στο οποίο επέβαιναν οι δύο έφηβοι, ξέφυγε από την πορεία του και κατέληξε πάνω σε δέντρο, με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο κυριολεκτικά να διαλυθεί.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, το αυτοκίνητο ενώ κινούνταν σε μια μεγάλη ευθεία μετατοπίστηκε -για άγνωστο λόγο- αριστερά, στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, και στη συνέχεια ο 16χρονος οδηγός επιχείρησε απότομη στροφή για να επανέλθει. Εκείνη τη στιγμή, το όχημα βγήκε από τον δρόμο και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε δέντρο, με αποτέλεσμα να μετατραπεί σε άμορφη μάζα.

Η πρόσκρουση μάλιστα ήταν τόσο δυνατή που χρειάστηκε επιχείρηση της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό των δύο νέων. Πέντε πυροσβέστες με δύο οχήματα έδωσαν μάχη στα συντρίμμια, καταφέρνοντας να ανασύρουν τους δύο 16χρονους λίγο πριν τις 6 το πρωί της Πέμπτης. Δυστυχώς, και οι δύο ήταν ήδη χωρίς τις αισθήσεις τους. Μεταφέρθηκαν άμεσα στο Νοσοκομείο Καστοριάς, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

Αναζητούσαν τα παιδιά όλο το βράδυ

Οι οικογένειες των δύο 16χρονων ζούσαν ώρες αγωνίας καθώς λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα είχαν ειδοποιήσει την αστυνομία ότι τα παιδιά δεν είχαν επιστρέψει στο σπίτι σύμφωνα με το oladeka.gr. Μερικές ώρες αργότερα, η πιο σκληρή είδηση επιβεβαιώθηκε... τα δύο παιδιά ήταν νεκρά.

Το Τμήμα Τροχαίας Καστοριάς ερευνά τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος. Παραμένει άγνωστο πώς οι δύο ανήλικοι βρέθηκαν με το αυτοκίνητο στην κατοχή τους και κάτω από ποιες συνθήκες οδηγήθηκαν στο μοιραίο ξημέρωμα.

Η απώλεια των δύο νέων έχει βυθίσει στο πένθος όχι μόνο το Μανδροχώρι και το Πολυκάρπι, αλλά ολόκληρη την Καστοριά και την χώρα. Δύο χωριά, που ενώνονται με μια γέφυρα, μοιράζονται πλέον τον ίδιο ανείπωτο πόνο.

