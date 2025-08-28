Καστοριά: Τα νέα στοιχεία για το τροχαίο δυστύχημα με τους δύο νεκρούς 16χρονους

Βαρύς ο φόρος αίματος στην άσφαλτο καθώς δύο ανήλικα παιδιά έχασαν ακαριαία τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης 28 Αυγούστου στην Καστοριά.

Τα δύο παιδιά, ένα αγόρι και ένα κορίτσι άφησαν την τελευταία τους πνοή προτού προλάβουν να φτάσουν στο σημείο οι διασώστες του ΕΚΑΒ αλλά και η τροχαία, ύστερα από κλήση που δέχθηκαν για σφοδρό ατύχημα.

Όλα έγιναν περίπου στις 05:50 το πρωί της Πέμπτης στην εθνική οδό Καστοριάς – Αμυνταίου. Τα αίτια του τροχαίου δυστυχήματος που στοίχισαν τη ζωή στα δύο αγγελούδια, ηλικίας περίπου 16 ετών δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες φαίνεται η σύγκρουση να ήταν τόσο σφοδρή με αποτέλεσμα το όχημα να μετατραπεί σε μία άμορφη μάζα καθιστώντας ιδιαίτερα δύσκολη την επιχείρηση απεγκλωβισμού.

Επίσης, αν και δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί ποιος από τους δύο βρισκόταν στην θέση του οδηγού, τα σημάδια που εντοπίστηκαν στο δρόμο από τα φρεναρίσματα, δείχνουν πως αυτός που βρισκόταν πίσω από το τιμόνι προσπάθησε να ακινητοποιήσει το όχημα, προτού αυτό βγει εκτός πορείας, γκρεμίσει τα συρματοπλέγματα και καταλήξει τελικά σε χωράφι.

Η επιχείρηση απεγκλωβισμού διήρκεσε αρκετή ώρα με πέντε πυροσβέστες και δύο οχήματα να δίνουν αγώνα για να βγάλουν από τα συντρίμμια τα δύο ανήλικα παιδιά, τα οποία στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, οπού δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

Οι γονείς τους τα αναζητούσαν από το προηγούμενο βράδυ σύμφωνα με πληροφορίες, ενώ ακόμη δεν έχει διευκρινιστεί πως βρέθηκαν πίσω από το τιμόνι και πως είχαν στην κατοχή τους τα κλειδιά του αυτοκινήτου.

Το σοκαριστικό αυτό δυστύχημα σημειώθηκε μερικές μέρες μετά το θανατηφόρο τροχαίο στην Πιερία, που κόστισε τη ζωή της σε ένα 9χρονο κοριτσάκι, με την 11χρονη αδερφή της να συνεχίζει να δίνει αγώνα για να κρατηθεί στη ζωή.

