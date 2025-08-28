Πιερία: Δίνει μάχη η 11χρονη για τη ζωή της στο Ιπποκράτειο - Θρήνος για τον θάνατο της 9χρονης

Οι δύο αδελφές επέβαιναν στο αυτοκίνητο που οδηγούσε η 35χρονη μητέρα τους, που υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έχασε τον έλεγχο του οχήματος, με αποτέλεσμα αυτό να βγει από τον επαρχιακό δρόμο και να πέσει σε δέντρο

Πιερία: Δίνει μάχη η 11χρονη για τη ζωή της στο Ιπποκράτειο - Θρήνος για τον θάνατο της 9χρονης
Άμορφη μάζα το αυτοκίνητο μετά το τροχαίο δυστύχημα στην Πιερία
Τη ζωή του έχασε ένα κοριτσάκι μόλις 9 ετών σε τροχαίο στην Πιερία ενώ η 11χρονη αδελφή του δίνει μάχη διασωληνωμένη στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.

Το τροχαίο δυστύχημα έγινε το απόγευμα της Τετάρτης, 27 Αυγούστου, στην Πιερία και συγκεκριμένα στον επαρχιακό δρόμο Κατερίνης – Δίου, στη Νέα Έφεσο.

Οι δύο αδελφές επέβαιναν στο αυτοκίνητο που οδηγούσε η 35χρονη μητέρα τους, που υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έχασε τον έλεγχο του οχήματος, με αποτέλεσμα αυτό να βγει από τον επαρχιακό δρόμο και να πέσει σε δέντρο.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η οικογένεια μένει μόνιμα στη Γερμανία, τόπο καταγωγής της 35χρονης και βρισκόταν στην Ελλάδα για διακοπές, καθώς ο πατέρας των κοριτσιών είναι Έλληνας. Μάλιστα, το αυτοκίνητο ανήκει στην πεθερά της 35χρονης.

Η 9χρονη τραυματίστηκε θανάσιμα και πυροσβέστες χρειάστηκε να την απεγκλωβίσουν από το όχημα, ενώ η αδελφή της είναι σε σοβαρή κατάσταση και οι γιατροί έκριναν σκόπιμη τη μεταφορά της στο Ιπποκράτειο. Η μητέρα των κοριτσιών φέρει ελαφρά τραύματα και παραμένει στο νοσοκομείο Κατερίνης.

