Τραγωδία στην Πιερία: Νεκρό 9χρονο κορίτσι σε τροχαίο - Σοβαρά τραυματίες η μητέρα και η αδερφή της

Ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (27/8) στην Πιερία, στην Επαρχιακή Οδό Κατερίνης-Δίου, στο ύψος της Οικολογικής Εφέσου, όπου εξαιτίας τροχαίου ένα 9χρονο κορίτσι έχασε τη ζωή του και η 11χρονη αδελφή του τραυματίστηκε σοβαρά σύμφωνα με το odelalis.gr. Επιπλέον, σοβαρά τραυματίστηκε και η μητέρα των δύο παιδιών.

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, η μητέρα οδηγός, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, έχασε τον έλεγχο του οχήματός της, με αποτέλεσμα να εισέλθει στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και να προσκρούσει με σφοδρότητα σε δέντρο.

Στο αυτοκίνητο επέβαιναν τα δύο της παιδιά, κορίτσια ηλικίας 9 και 11 ετών. Το 9χρονο κορίτσι έχασε ακαριαία τη ζωή του, ενώ η 11χρονη αδελφή του και η μητέρα τους τραυματίστηκαν. Μητέρα και κόρη διακομίστηκαν στο Νοσοκομείο Κατερίνης.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα 4 οχήματα της πυροσβεστικής με 9 άνδρες, οι οποίοι απεγκλώβισαν την οδηγό και τα παιδιά. Επιπλέον, 2 ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ μετέφεραν τους τραυματίες.

Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από την Τροχαία Κατερίνης.