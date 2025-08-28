Καστοριά: Νεκρά δύο 16χρονα σε τροχαίο

Μία ακόμη τραγωδία στην άσφαλτο σημειώθηκε στην Καστοριά, με δύο 16χρονα παιδιά να χάνουν τη ζωή τους.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, τα ξημερώματα της Πέμπτης στην περιοχή της Κορησού Καστοριάς σημειώθηκε τροχαίο δυστύχημα και ανατροπή επιβατικού οχήματος.

Από το όχημα απεγκλωβίστηκαν δύο άτομα, τα οποία όμως ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους. Στην επιχείρηση απεγκλωβισμού πήραν μέρος πέντε πυροσβέστες με δύο οχήματα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το χρονικό της τραγωδίας άρχισε να γράφεται γύρω στις 5:50 τα ξημερώματα, όταν η Πυροσβεστική Υπηρεσία δέχθηκε κλήση για ένα σοβαρό δυστύχημα.

Ένα λευκό ΙΧ αυτοκίνητο μάρκας BMW, στο οποίο επέβαιναν ένας νεαρός άνδρας και μία νεαρή γυναίκα, σύμφωνα με πληροφορίες ανήλικοι ηλικίας περίπου 16 ετών, ξέφυγε από την πορεία του κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή, με αποτέλεσμα το όχημα να μετατραπεί σε μία άμορφη μάζα, καθιστώντας την επιχείρηση απεγκλωβισμού εξαιρετικά δύσκολη για τους πυροσβέστες που έσπευσαν στο σημείο.

Έπειτα από προσπάθειες, οι διασώστες κατάφεραν να ανασύρουν τους δύο επιβαίνοντες, οι οποίοι όμως δεν είχαν τις αισθήσεις τους. Άμεσα, ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και του Κέντρου Υγείας Άργους Ορεστικου μετέφεραν τους δύο νέους στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι οικογένειες των δύο θυμάτων τους αναζητούσαν από αργά χθες το βράδυ. Οι αστυνομικοί διερευνούν τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στην τραγωδία, ενώ οι εικόνες από το σημείο του δυστυχήματος αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής.