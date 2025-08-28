Καστοριά: Οδηγούσε ο 16χρονος, συνεπιβάτιδα η 16χρονη - Πώς έγινε το τροχαίο με τα δύο νεκρά παιδιά

Συγκλονίζει η νέα πληροφορία που έρχεται στο φως για το φρικτό τροχαίο στην Καστοριά, το οποίο στοίχισε τη ζωή σε δύο ανήλικα παιδιά. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 16χρονος ήταν εκείνος που οδηγούσε το μοιραίο αυτοκίνητο, όταν αυτό εξετράπη της πορείας του και συνετρίβη σε δέντρο, αφήνοντας πίσω του συντρίμμια και ανείπωτο πόνο.

Το δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης 28 Αυγούστου στον επαρχιακό δρόμο Καστοριάς – Αμυνταίου, στην περιοχή της Κορησού. Το όχημα εντοπίστηκε λίγη ώρα αργότερα εκτός δρόμου, διαλυμένο από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης. Χρειάστηκε η συνδρομή της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό των δύο εφήβων, οι οποίοι ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους γύρω στις 6 το πρωί.

Στη συνέχεια, στο νοσοκομείο Καστοριάς όπου μεταφέρθηκαν, διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

Οι γονείς τους τα έψαχναν λίγες ώρες πριν

Τραγική ειρωνεία αποτελεί το γεγονός ότι οι γονείς των δύο παιδιών είχαν απευθυνθεί στην αστυνομία ήδη από τις 2 τα ξημερώματα, δηλώνοντας την αγωνία τους για την εξαφάνισή τους. Δυστυχώς, λίγες ώρες αργότερα έμαθαν την πιο σκληρή είδηση.

Αυτό που παραμένει θολό είναι πώς τα δύο 16χρονα βρέθηκαν να κινούνται με αυτοκίνητο εκείνη την ώρα της νύχτας και με ποιον τρόπο είχαν εξασφαλίσει τα κλειδιά του οχήματος. Οι απαντήσεις αναμένεται να δοθούν μέσα από την έρευνα της Τροχαίας Καστοριάς, που εξετάζει όλα τα δεδομένα.

Σοκ στην τοπική κοινωνία

Η είδηση έχει βυθίσει στο πένθος την περιοχή, με φίλους, συγγενείς και συμμαθητές των δύο εφήβων να αδυνατούν να πιστέψουν το τραγικό συμβάν. Η διπλή απώλεια δύο παιδιών σε τόσο μικρή ηλικία έρχεται να προστεθεί στον μακρύ κατάλογο θανατηφόρων δυστυχημάτων που σημειώνονται στους ελληνικούς δρόμους.

Το σοκαριστικό αυτό δυστύχημα σημειώθηκε μερικές μέρες μετά το θανατηφόρο τροχαίο στην Πιερία, που κόστισε τη ζωή της σε ένα 9χρονο κοριτσάκι, με την 11χρονη αδελφή της να συνεχίζει να δίνει αγώνα για να κρατηθεί στη ζωή.

Η Τροχαία συνεχίζει την έρευνα για να ρίξει φως στα ακριβή αίτια και στις συνθήκες της τραγωδίας.

Διαβάστε επίσης