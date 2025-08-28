Καστοριά: Οι δραματικές στιγμές πριν την τραγωδία - «Πήραν το αμάξι της γιαγιάς...»

Δεν μπορεί να χωρέσει ανθρώπου νους το πώς δυο παιδιά «έσβησαν» στην άσφαλτο 16χρονων στην Καστοριά, σκορπώντας τον θρήνο σε Μανδροχώρι και Πολυκάρπι.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb.gr οι γονείς του 16χρονου έψαχναν τον γιο τους από τα μεσάνυχτα, του τηλεφωνούσαν στο κινητό και δεν τον έβρισκαν, ενώ παράλληλα το χωριό έψαχνε τα παιδιά.

Το δράμα συνεχίστηκε για τις δυο οικογένειες στις 2 το ξημέρωμα όταν οι γονείς του νεαρού κάλεσαν την αστυνομία και είπαν «ξέρουμε πως πήραν το αμάξι της γιαγιάς».

Δυστυχώς, η πυροσβεστική εντόπισε στις 5 το πρωί σε χωράφι το όχημα των δυο παιδιών, σε μια άμορφη μάζα σιδηρικών. Ο θάνατός τους ήταν ακαριαίος.

Το θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης 28 Αυγούστου στην Εθνική Οδό Καστοριάς – Αμυνταίου, κοντά στην Κορησό. Το λευκό ΙΧ αυτοκίνητο μάρκας BMW, στο οποίο επέβαιναν οι δύο έφηβοι, ξέφυγε από την πορεία του και κατέληξε πάνω σε δέντρο, με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο κυριολεκτικά να διαλυθεί.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, το αυτοκίνητο ενώ κινούνταν σε μια μεγάλη ευθεία μετατοπίστηκε -για άγνωστο λόγο- αριστερά, στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, και στη συνέχεια ο 16χρονος οδηγός επιχείρησε απότομη στροφή για να επανέλθει. Εκείνη τη στιγμή, το όχημα βγήκε από τον δρόμο και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε δέντρο, με αποτέλεσμα να μετατραπεί σε άμορφη μάζα.

Η πρόσκρουση μάλιστα ήταν τόσο δυνατή που χρειάστηκε επιχείρηση της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό των δύο νέων. Πέντε πυροσβέστες με δύο οχήματα έδωσαν μάχη στα συντρίμμια, καταφέρνοντας να ανασύρουν τους δύο 16χρονους λίγο πριν τις 6 το πρωί της Πέμπτης. Δυστυχώς, και οι δύο ήταν ήδη χωρίς τις αισθήσεις τους. Μεταφέρθηκαν άμεσα στο Νοσοκομείο Καστοριάς, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

Κατά πληροφορίες οι Αρχές έχουν ζητήσει τον σχηματισμό δικογραφίας.

