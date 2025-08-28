Καστοριά: Οι δραματικές στιγμές πριν την τραγωδία - «Πήραν το αμάξι της γιαγιάς...»

Αποκαλύψεις από την τραγωδία με θύματα δυο 16χρονα παιδιά 

Δημήτρης Δρίζος

Καστοριά: Οι δραματικές στιγμές πριν την τραγωδία - «Πήραν το αμάξι της γιαγιάς...»
Oladeka.gr
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Δεν μπορεί να χωρέσει ανθρώπου νους το πώς δυο παιδιά «έσβησαν» στην άσφαλτο 16χρονων στην Καστοριά, σκορπώντας τον θρήνο σε Μανδροχώρι και Πολυκάρπι.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb.gr οι γονείς του 16χρονου έψαχναν τον γιο τους από τα μεσάνυχτα, του τηλεφωνούσαν στο κινητό και δεν τον έβρισκαν, ενώ παράλληλα το χωριό έψαχνε τα παιδιά.

Το δράμα συνεχίστηκε για τις δυο οικογένειες στις 2 το ξημέρωμα όταν οι γονείς του νεαρού κάλεσαν την αστυνομία και είπαν «ξέρουμε πως πήραν το αμάξι της γιαγιάς».

Δυστυχώς, η πυροσβεστική εντόπισε στις 5 το πρωί σε χωράφι το όχημα των δυο παιδιών, σε μια άμορφη μάζα σιδηρικών. Ο θάνατός τους ήταν ακαριαίος.

Το θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης 28 Αυγούστου στην Εθνική Οδό Καστοριάς – Αμυνταίου, κοντά στην Κορησό. Το λευκό ΙΧ αυτοκίνητο μάρκας BMW, στο οποίο επέβαιναν οι δύο έφηβοι, ξέφυγε από την πορεία του και κατέληξε πάνω σε δέντρο, με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο κυριολεκτικά να διαλυθεί.

Καστοριά

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, το αυτοκίνητο ενώ κινούνταν σε μια μεγάλη ευθεία μετατοπίστηκε -για άγνωστο λόγο- αριστερά, στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, και στη συνέχεια ο 16χρονος οδηγός επιχείρησε απότομη στροφή για να επανέλθει. Εκείνη τη στιγμή, το όχημα βγήκε από τον δρόμο και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε δέντρο, με αποτέλεσμα να μετατραπεί σε άμορφη μάζα.

kastoria-troxaio-1024x768.jpg

Η πρόσκρουση μάλιστα ήταν τόσο δυνατή που χρειάστηκε επιχείρηση της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό των δύο νέων. Πέντε πυροσβέστες με δύο οχήματα έδωσαν μάχη στα συντρίμμια, καταφέρνοντας να ανασύρουν τους δύο 16χρονους λίγο πριν τις 6 το πρωί της Πέμπτης. Δυστυχώς, και οι δύο ήταν ήδη χωρίς τις αισθήσεις τους. Μεταφέρθηκαν άμεσα στο Νοσοκομείο Καστοριάς, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

Κατά πληροφορίες οι Αρχές έχουν ζητήσει τον σχηματισμό δικογραφίας.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:29ΚΟΣΜΟΣ

Ο «Βιετναμέζος Χασάπης»: Βίντεο αποκεφαλισμού πωλείται μέσω Telegram στο dark net

16:28ΕΛΛΑΔΑ

Αμφιλοχία: Σώθηκε 74χρονος που έπεσε στη θάλασσα - Άμεση κινητοποίηση του Λιμενικού

16:25LIFESTYLE

Ιωάννα Τούνη: «Έχω OCD και θέλω πάντα τα πράγματα όπως τα έχω στο μυαλό μου»

16:18ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Τηλεφωνική επικοινωνία Ζελένσκι με Ερντογάν - «Έτοιμη να συμβάλλει» στη μεταπολεμική ασφάλεια η Τουρκία

16:17ΕΛΛΑΔΑ

Ασπρόπυργος: Χειροπέδες σε 12 άτομα για ρευματοκλοπή

16:16ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 85χρονος έπεσε στον Θερμαϊκό - Αστυνομικοί βούτηξαν και τον έσωσαν - Δείτε βίντεο

16:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ηλεκτρικό ρεύμα: Έρχεται το κόκκινο τιμολόγιο - Τι θα προσφέρει στους καταναλωτές

16:03ΕΛΛΑΔΑ

Σκύδρα: Προσωρινά κρατούμενος ο 76χρονος για τη δολοφονία 72χρονου

15:58ΕΛΛΑΔΑ

Καστοριά: Οι δραματικές στιγμές πριν την τραγωδία - «Πήραν το αμάξι της γιαγιάς...»

15:54ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Στρίπερ κατήγγειλε 26χρονο Αλβανό για βιασμό στο Φαληράκι

15:53WHAT THE FACT

Όχι όλα είναι «καλά»: Αυτά είναι τα πιο επικίνδυνα ψάρια στον κόσμο για κατανάλωση

15:52ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τάκης Θεοδωρικάκος: «300 εκατ. ευρώ για παραγωγικές επενδύσεις στη Μακεδονία»

15:49ΚΟΣΜΟΣ

Αυτοκτονία εφήβου έπειτα από... κουβέντα με το ChatGPT: Αυτά είναι τα μηνύματα που αντάλλαξαν

15:44ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο ηθοποιός Φλόιντ Λεβίν - Έπαιζε σε «Baywatch» και «The Hangover»

15:44ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Αποκάλυψη Αταμάν για Γκριγκόνις - «Θα ξεκινήσει προπονήσεις σε δύο εβδομάδες»

15:37ΕΛΛΑΔΑ

Δύο εστίες φωτιάς τώρα στη Μεσσηνία σε Μελιγαλά και Πετρίτσι: Επιχειρούν εναερία μέσα - Μήνυμα του 112 για εκκένωση

15:28ΚΟΣΜΟΣ

Αεροπορική εταιρεία προκαλεί την οργή με νέο κανόνα για plus size επιβάτες

15:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Κινούμαι Ηλεκτρικά 3»: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε σε 6 ερωταπαντήσεις

15:14ΚΟΣΜΟΣ

Αργεντινή: Οργισμένο πλήθος πετροβόλησε και προπηλάκισε τον πρόεδρο Μίλει κατά την διάρκεια προεκλογικής περιοδέιας

15:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: Αν δώσουμε 13ο μισθό δεν έχουμε περιθώρια να δώσουμε τίποτε άλλο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:58ΕΛΛΑΔΑ

Καστοριά: Οι δραματικές στιγμές πριν την τραγωδία - «Πήραν το αμάξι της γιαγιάς...»

18:52ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Ανακαλύφθηκε «δρόμος» προς το 99,999% των χρυσών αποθεμάτων της Γης αξίας 2,77 τρισεκατομμυρίων ευρώ

12:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βγήκαν τα Καλογερομερομήνια - Πολύ δυσάρεστα νέα για τον χειμώνα

16:25LIFESTYLE

Ιωάννα Τούνη: «Έχω OCD και θέλω πάντα τα πράγματα όπως τα έχω στο μυαλό μου»

15:49ΚΟΣΜΟΣ

Αυτοκτονία εφήβου έπειτα από... κουβέντα με το ChatGPT: Αυτά είναι τα μηνύματα που αντάλλαξαν

10:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Επικίνδυνες καταιγίδες - Έρχεται κακοκαιρία από Ιταλία, πού θα «χτυπήσει»

12:54ΕΛΛΑΔΑ

Καστοριά: Δύο χωριά βυθισμένα στο πένθος από τον θάνατο των δύο 16χρονων στο φρικτό τροχαίο - Ψάχνουν γιατί το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του

12:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης από Θεσσαλονίκη: «Δαπανούμε 36 δισ. προς όφελος των πολιτών, σας κοιτάμε στα μάτια και λέμε, τα είπαμε και τα κάναμε»

12:42ΚΟΣΜΟΣ

Ξαναγράφεται η Ιστορία της ανθρωπότητας: Επιστήμονες κατάφεραν να γυρίσουν πίσω στο χρόνο σωματίδιο

15:53WHAT THE FACT

Όχι όλα είναι «καλά»: Αυτά είναι τα πιο επικίνδυνα ψάρια στον κόσμο για κατανάλωση

20:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βαθύ χαμηλό στην Ευρώπη φέρνει καταιγίδες - Χαλάζι και πλημμύρες στα Βαλκάνια και Ελλάδα

14:05ΕΛΛΑΔΑ

Αποκλειστικό Newsbomb: Επικελευστής του Πολεμικού Ναυτικού πίσω από τη φωτιά στη Σαλαμίνα

10:59ΕΛΛΑΔΑ

Άγριας καβγάς σε παραλία του Πηλίου λόγω... γυμνισμού - Τρεις συλλήψεις

15:54ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Στρίπερ κατήγγειλε 26χρονο Αλβανό για βιασμό στο Φαληράκι

13:48ΠΑΙΔΕΙΑ

Ελλάδα: Έκρηξη αριστούχων στα σχολεία - «Καμπανάκι» για την υπερβαθμολόγηση - Ένας στους τέσσερις μαθητές με άριστα

15:37ΕΛΛΑΔΑ

Δύο εστίες φωτιάς τώρα στη Μεσσηνία σε Μελιγαλά και Πετρίτσι: Επιχειρούν εναερία μέσα - Μήνυμα του 112 για εκκένωση

16:29ΚΟΣΜΟΣ

Ο «Βιετναμέζος Χασάπης»: Βίντεο αποκεφαλισμού πωλείται μέσω Telegram στο dark net

09:35ΚΑΙΡΟΣ

Έρχεται καύσωνας εξπρές με 40άρια αρχές Σεπτεμβρίου - Η προειδοποίηση Τσατραφύλλια

15:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: Αν δώσουμε 13ο μισθό δεν έχουμε περιθώρια να δώσουμε τίποτε άλλο

13:30ΚΟΣΜΟΣ

Παραιτήθηκε ο Ελληνοαμερικανός γιατρός, Δημήτρης Δασκαλάκης, από τα CDC

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ