Πιερία: Βόλτα για ψώνια είχε βγει η οικογένεια - Μάχη να κρατηθεί στη ζωή δίνει η 11χρονη

Ανείπωτη τραγωδία στην άσφαλτο σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 27 Αυγούστου στην Πιερία όταν ένα 9χρονο κοριτσάκι έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα στον επαρχιακό δρόμο Κατερίνης – Δίου, στη Νέα Έφεσο, ενώ η 11χρονη αδερφή της δίνει μάχη διασωληνωμένη στη ΜΕΘ στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης.

Την ώρα που σημειώθηκε το θανατηφόρο τροχαίο τα δύο ανήλικα κορίτσια επέβαιναν σε αυτοκίνητο που οδηγούσε η 35χρονη μητέρας τους με καταγωγή από τη Γερμανία, ενώ σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες η οικογένεια είχε πάει βόλτα για ψώνια.

Το αυτοκίνητο βγήκε εκτός δρόμου υπό αδιευκρίνιστες ακόμη συνθήκες και προσέκρουσε πάνω σε δέντρο. Από τη σφοδρή σύγκρουση το αυτοκίνητο κόπηκε στα δύο, με αποτέλεσμα η 9χρονη να χάσει ακαριαία τη ζωή της και την 11χρονη να τραυματιστεί σοβαρά.

Η μητέρα των κοριτσιών φέρει ελαφρά τραύματα και παραμένει στο νοσοκομείο Κατερίνης. Βρίσκονταν στην Ελλάδα για διακοπές καθώς ο πατέρας των κοριτσιών είναι Έλληνας.

Τραγωδία στην Καστοριά

Λίγες ώρες μετά το θανατηφόρο τροχαίο στην Πιερία σημειώθηκε ακόμη μια τραγωδία στην άσφαλτο με θύματα δύο ανήλικα παιδιά στην Καστοριά, καθώς δυο 16χρονα, ένα αγόρι και ένα κορίτσι έχασαν ακαριαία τη ζωή τους όταν ο ανήλικος οδηγός του αυτοκινήτου έχασε τον έλεγχο του με αποτέλεσμα το όχημα να προσκρούσει σε δέντρο με μεγάλη σφοδρότητα.