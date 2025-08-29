Θέρμη: Ταυτοποιήθηκε ο οδηγός της Porsche που ενεπλάκη στο τροχαίο και διέφυγε από την ηλιοροφή

Οι Αρχές ταυτοποίησαν τον οδηγό της Porsche που ενεπλάκη σε σοβαρό τροχαίο ατύχημα τα ξημερώματα της Παρασκευής 29 Αυγούστου στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης - Μουδανίων. Το τροχαίο είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο ατόμων ενώ ο οδηγός του υπερπολυτελούς αυτοκινήτου αναζητούνταν μέχρι πρότινος καθώς είχε διαφύγει από το σημείο.

Το τροχαίο έγινε όταν συγκρούστηκαν δύο ΙΧ και βγήκαν από τον δρόμο. Το ένα από τα δύο εμπλεκόμενα οχήματα μετατράπηκε σε άμορφη μάζα, με τις εικόνες να είναι σοκαριστικές. Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, στο αυτοκίνητο που έγινε σμπαράλια, επέβαιναν δύο άτομα, τα οποία νοσηλεύονται στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, με τη γυναίκα να είναι σε σοβαρή κατάσταση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μία εκ των τραυματιών είναι γυναίκα και είναι σε σοβαρή κατάσταση. Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι ο οδηγός που ταυτοποιήθηκε έσπασε την ηλιοροφή και διέφυγε από το σημείο. Αυτόπτες μάρτυρες υποστήριξαν ότι το συγκεκριμένο ΙΧ κινείτο με υπερβολική ταχύτητα πριν τη σφοδρή σύγκρουση.

Πληροφορίες αναφέρουν ακόμη ότι το ένα αυτοκίνητο (αυτό δηλαδή, στο οποίο επέβαιναν οι δύο τραυματίες) έκανε σβούρες, εκσενδονίστηκε, έπεσε πάνω σε δέντρα, παρέσυρε μία κολώνα ηλεκτροφωτισμού και κατέληξε 100 μέτρα πιο μακριά στον παράδρομο.