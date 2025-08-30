Διπλή τραγωδία στο Αλιβέρι: Ζευγάρι έχασε τη ζωή του σε τροχαίο, αφήνουν πίσω τους τρία παιδιά

Ανείπωτη θλίψη έχει σκορπίσει στην Εύβοια η είδηση του θανάτου μίας 38χρονης, η οποία έδινε μάχη για να κρατηθεί στη ζωή μετά το τροχαίο που στοίχισε ακαριαία τη ζωή στον σύζυγό της.

Η άτυχη γυναίκα, μητέρα τριών παιδιών, υπέκυψε τελικά στα τραύματά της στο Θριάσιο Νοσοκομείο, λίγες ώρες αφότου είχε μεταφερθεί εσπευσμένα από το Νοσοκομείο Χαλκίδας. Οι γιατροί κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες, ενώ δεκάδες πολίτες ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα για αίμα, όμως η κατάστασή της αποδείχθηκε μη αναστρέψιμη.

Το θανατηφόρο δυστύχημα σημειώθηκε στο 1ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Αλιβερίου - Καρύστου, όταν η μοτοσικλέτα στην οποία επέβαινε το ζευγάρι συγκρούστηκε με ΙΧ αυτοκίνητο. Ο 46χρονος οδηγός της μηχανής σκοτώθηκε ακαριαία, ενώ η σύζυγός του έδωσε σκληρή αλλά μάταιη μάχη για μερικές ώρες.

Η τραγωδία αφήνει πίσω της τρία παιδιά, ηλικίας 16, 12 και μόλις 3 ετών, που μέσα σε μια στιγμή έχασαν και τους δύο γονείς τους.