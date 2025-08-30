Τροχαίο ατύχημα στην Ποσειδώνος - Με δυσκολία η κυκλοφορία
Το τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 20:00
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στη λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ύψος της οδούς Έλλης, στο Φάληρο, στο ρεύμα προς Γλυφάδα.
Στο σημείο η κυκλοφορία πραγματοποιείεται με δυσκολία.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:50 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Super League, Πανσερραϊκός - ΟΦΗ 0-1: Απόδραση με Γκονζάλες
21:46 ∙ WHAT THE FACT
Επηρεάζεται ο ύπνος μας από τις ηλιομαγνητικές καταιγίδες;
21:23 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Κρήτη: Εργαζόμενος σε εστιατόριο έσωσε πελάτη από πνιγμό
21:02 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Super League, Βόλος - Ολυμπιακός 0-2: «Χτύπησε» με «τακουνάκια» του Τσικίνιο
20:58 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Λάρισα: Άνδρας βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του
20:52 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ