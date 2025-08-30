Τροχαίο ατύχημα στην Ποσειδώνος - Με δυσκολία η κυκλοφορία

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στη λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ύψος της οδούς Έλλης, στο Φάληρο, στο ρεύμα προς Γλυφάδα.

Στο σημείο η κυκλοφορία πραγματοποιείεται με δυσκολία.