Θέρμη: «Θυμάμαι μόνο τα αίματα στο πρόσωπό μου» - Τι ανέφερε η 45χρονη στην απολογία της

Οι Αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια του ατυχήματος

Newsbomb

Θέρμη: «Θυμάμαι μόνο τα αίματα στο πρόσωπό μου» - Τι ανέφερε η 45χρονη στην απολογία της
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος κατά της 45χρονης που προκάλεσε το σφοδρό τροχαίο στη Θέρμη, στην εθνική οδό έξω από τη Θεσσαλονίκη, άσκησε το Σάββατο (30/08) ο εισαγγελέας.

Οι κατηγορίες που της απαγγέλθηκαν είναι επικίνδυνη οδήγηση, σωματική βλάβη από αμέλεια, εγκατάλειψη στο τόπο του ατυχήματος
και οδήγηση υπό την επήρεια ναρκωτικών, πιθανότατα κάποιου ηρεμιστικού φαρμάκου.Έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την προσεχή Τρίτη.

Η ίδια ισχυρίστηκε ότι μία κίνησή της να ανοίξει το αιρκοντίσιον του αυτοκινήτου της είναι το τελευταίο πράγμα που θυμάται.

Η γυναίκα, σύμφωνα με τα όσα ισχυρίζεται, δεν θυμάται τίποτα από εκείνη την ώρα ενώ οι συνήγοροι υπεράσπισης της οδηγού του πολυτελούς οχήματος, έκαναν λόγο για μερική απώλεια μνήμης και για τον λόγο αυτό, δεν μπόρεσε να ειδοποιήσει άμεσα τις αρχές, μετά το τροχαίο.

Σύμφωνα με πληροφορίες η ίδια ανέφερε συγκεκριμένα::

«Πήγαινα με το αυτοκίνητό μου στο σπίτι και έσκυψα να ανοίξω τον κλιματισμό. Από εκεί και πέρα δεν θυμάμαι τίποτα, παρά μόνο τα αίματα στο πρόσωπό μου και τον πόνο όταν έφτασα στο νοσοκομείο. Εκεί έμαθα ότι με είχε πάει η φίλη μου και τότε μου είπαν ότι συγκρούστηκα με άλλο αυτοκίνητο».

«Μηδενικό αλκοόλ στο αίμα της»

Νωρίτερα, οι δικηγόροι της 45χρονης οδηγού, που το πρωί του Σαββάτου (30/08) πέρασε το κατώφλι του Εισαγγελέα, Μιχάλης Σανίδας και Κωνσταντίνος Οικονόμου, υποστηρίζουν ότι η πελάτισσά τους δεν είχε καταναλώσει καθόλου αλκοόλ. Όπως τόνισαν, τα αποτελέσματα των αιματολογικών εξετάσεων έδειξαν μηδενική ποσότητα αιθανόλης στο αίμα, διαψεύδοντας τις αρχικές πληροφορίες που είχαν κυκλοφορήσει.

«Στον προέλεγχο της αιθανόλης το αποτέλεσμα ήταν 0,08, το οποίο παραποιήθηκε στα μέσα ενημέρωσης και εμφανίστηκε ως 0,8. Δεν υπάρχει ίχνος αλκοόλ. Η εντολέας μας είναι πεντακάθαρη», ανέφερε στις τηλεοπτικές κάμερες ο Μιχάλης Σανίδας. Από την πλευρά του ο Κωνσταντίνος Οικονόμου πρόσθεσε ότι η οδηγός βρισκόταν σε κατάσταση σοκ, δεν είχε αντιληφθεί το τροχαίο και γι’ αυτό μπήκε στο όχημα συγγενικού της προσώπου που την μετέφερε στο νοσοκομείο.

«Άπαντες ζητούν το κεφάλι της πελάτισσάς μας επί πίνακι. Το αντιλαμβανόμαστε. Αν η πελάτισσά μας οδηγούσε ένα LADA και έκανε παρέα με εμένα, ο οποίος είμαι άσημος, αυτή τη στιγμή δεν θα βρισκόμασταν εδώ πέρα. Όταν προκύπτει από την αιματολογική, ότι δεν έχει πιει, ότι είναι 0, οι τοξικολογικές, όταν από τον προέλεγχο της αιθανόλης το αποτέλεσμα είναι 0,08 και παραποιήθηκε στα κανάλια ότι είναι 0,8 δηλαδή δέκα φορές παραπάνω, τότε είναι μία περίπτωση που συμβαίνει καθημερινά. Κι όμως αυτή παραπέμπεται», είπε ο Κωνσταντίνος Οικονόμου.

Οι συνήγοροι υπεράσπισης επισημαίνουν πως η 45χρονη «δεν εγκατέλειψε το σημείο», αλλά αποχώρησε αμέσως μετά το ατύχημα υπό σύγχυση και με τραυματισμό στο αριστερό της χέρι. Σύμφωνα με τους ίδιους, η γυναίκα παραμένει σε κακή ψυχολογική κατάσταση: «Είναι διαλυμένη εδώ και δύο ημέρες, δεν έχει συνέλθει ακόμη».

Το πρωί του Σαββάτου (30/08) η 45χρονη εμφανίστηκε ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, έχοντας τραύμα στο χέρι της.

Σε βάρος της 45χρονης σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, εγκατάλειψη τροχαίου ατυχήματος και πρόκληση σωματικών βλαβών. Οι δικηγόροι της 45χρονης ισχυρίζονται πως η εντολέας τους κάλεσε την αστυνομία περίπου μία ώρα μετά το ατύχημα.

Η 26χρονη τραυματίας νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, ενώ ο 28χρονος είναι καλύτερα στην υγεία του.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:37ΚΟΣΜΟΣ

Η Ε.Ε. ενισχύει τις κυρώσεις στη Ρωσία - Στο στόχαστρο και τα κρυπτονομίασματα

20:33ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Βόλος - Ολυμπιακός 0-1: Άνοιξε το σκορ με «τακουνάκι» ο Τσικίνιο

20:22ΕΛΛΑΔΑ

Στάθης Ματζώρος: Με βαρύ εγκεφαλικό ο καφετζής του «Σασμού» - Η έκκληση του Ιωάννη Παπαζήση

20:22ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία στην Κέρκυρα: Overshooting κατά 11.24 °C έφερε η καταιγίδα - Ο Θοδωρής Κολυδάς εξηγεί

20:08ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025, Κύπρος – Ελλάδα 69-96: Με… σβηστές μηχανές στο ιστορικό ματς της Λεμεσού – Έκανε το 2-0 πριν τη Γεωργία

20:08ΕΛΛΑΔΑ

Η Μυρτώ μου λατρεύει το κολύμπι - Το «ευχαριστώ» και το αισιόδοξο μήνυμα της μητέρας της

20:03ΕΛΛΑΔΑ

Καταιγίδες και θυελλώδεις άνεμοι στη Δυτική Ελλάδα: Πτώσεις δέντρων και προβλήματα σε Κοζάνη, Ιωάννινα και Κέρκυρα - Δείτε LIVE την πορεία της κακοκαιρίας

20:02ΕΛΛΑΔΑ

Θεσπρωτία: Εντυπωσιακός υδροστρόβιλος σχηματίστηκε στο Ιόνιο - Δείτε εικόνες

20:02ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE Κύπρος – Ελλάδα 69-96 (τελικό): Στο ρελαντί η Εθνική, έκανε το «2 στα 2» στη Λεμεσό

19:50ΕΛΛΑΔΑ

Θέρμη: «Θυμάμαι μόνο τα αίματα στο πρόσωπό μου» - Τι ανέφερε η 45χρονη στην απολογία της - Διώκεται για κακούργημα

19:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στο νοσοκομείο η Ζέττα Μακρή - «Περαστικά μου!!!»

19:44ΚΟΣΜΟΣ

Μητέρα ομήρου της Χαμάς: «Αν ο γιος μου γυρίσει σε σακούλα, θα μηνύσω τον Νετανιάχου για φόνο»

19:37ΚΟΣΜΟΣ

Βίαιες διαδηλώσεις στην Ινδονησία και το TikTok αναστέλει τη λειτουργία ζωντανής μετάδοσης

19:31ΚΟΣΜΟΣ

Ανησυχητική εμφάνιση του Μπιλ Κλίντον - Με φορητό απινιδωτή στο αεροδρόμιο

19:27ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία σαρώνει την Κέρκυρα: Πλημμύρες, προβλήματα στην κυκλοφορία και καθυστερήσεις πτήσεων - Δείτε βίντεο

19:21ΜΠΑΣΚΕΤ

Συγκλονιστική στιγμή στο Κύπρος – Ελλάδα: Σε live εκτέλεση η ανάκρουση του κοινού εθνικού ύμνου!

19:13ΚΟΣΜΟΣ

Ζαχάροβα: «Ο Μερτς λέει ότι η Ρωσία παρεμβαίνει στη Γερμανία - Να τον εξετάσουν οι ψυχίατροι»

19:05ΚΟΣΜΟΣ

Πώς έμοιαζε πραγματικά η Μαρία Μαγδαληνή και γιατί ήταν τόσο λάθος η ομώνυμη ταινία

19:02ΚΟΣΜΟΣ

Σε εξέλιξη μεγάλη ρωσική επίθεση σε όλο το μέτωπο στην Ουκρανία - Νέες αεροπορικές επιδρομές

18:59LIFESTYLE

Η Δώρα Παντέλη γιορτάζει έναν χρόνο γάμου: «Ο κατάλληλος άνθρωπος θα σε κάνει να ερωτευτείς εκείνον, εσένα και τη ζωή»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:22ΕΛΛΑΔΑ

Στάθης Ματζώρος: Με βαρύ εγκεφαλικό ο καφετζής του «Σασμού» - Η έκκληση του Ιωάννη Παπαζήση

18:25ΕΛΛΑΔΑ

«Να μας προσέχετε από εκεί ψηλά»: Σπαραγμός για το ζευγάρι στην Εύβοια που χάθηκε στην άσφαλτο – Η τραγική προειδοποίηση της αδερφής του νεκρού οδηγού της μοτοσικλέτας

20:03ΕΛΛΑΔΑ

Καταιγίδες και θυελλώδεις άνεμοι στη Δυτική Ελλάδα: Πτώσεις δέντρων και προβλήματα σε Κοζάνη, Ιωάννινα και Κέρκυρα - Δείτε LIVE την πορεία της κακοκαιρίας

19:21ΜΠΑΣΚΕΤ

Συγκλονιστική στιγμή στο Κύπρος – Ελλάδα: Σε live εκτέλεση η ανάκρουση του κοινού εθνικού ύμνου!

17:01ΕΛΛΑΔΑ

Από που πήραν το όνομά τους οι 13 διάσημες πλατείες της Αθήνας - Σε ποιες ιστορίες «περπατούμε» καθημερινά

20:22ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία στην Κέρκυρα: Overshooting κατά 11.24 °C έφερε η καταιγίδα - Ο Θοδωρής Κολυδάς εξηγεί

12:42ΚΟΣΜΟΣ

Ξαναγράφεται η Ιστορία της ανθρωπότητας: Επιστήμονες κατάφεραν να γυρίσουν πίσω στο χρόνο σωματίδιο

18:40ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Κατέρρευσε από τον άνεμο η σκηνή της συναυλίας της Άννας Βίσσης και του Αντώνη Ρέμου - Δείτε εικόνες

12:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται κακοκαιρία - εξπρές το Σαββατοκύριακο, πού θα «χτυπήσει»

19:27ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία σαρώνει την Κέρκυρα: Πλημμύρες, προβλήματα στην κυκλοφορία και καθυστερήσεις πτήσεων - Δείτε βίντεο

19:50ΕΛΛΑΔΑ

Θέρμη: «Θυμάμαι μόνο τα αίματα στο πρόσωπό μου» - Τι ανέφερε η 45χρονη στην απολογία της - Διώκεται για κακούργημα

19:31ΚΟΣΜΟΣ

Ανησυχητική εμφάνιση του Μπιλ Κλίντον - Με φορητό απινιδωτή στο αεροδρόμιο

18:52ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Ανακαλύφθηκε «δρόμος» προς το 99,999% των χρυσών αποθεμάτων της Γης αξίας 2,77 τρισεκατομμυρίων ευρώ

17:55ΕΛΛΑΔΑ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στα γενέθλια της Ελένης Γλύκατζη - Αρβελέρ

08:25ΕΛΛΑΔΑ

Ο «άγνωστος» Φράνσις Αντετοκούνμπο – Ποιος είναι ο μεγάλος αδελφός από τους AntetokounBros

20:08ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025, Κύπρος – Ελλάδα 69-96: Με… σβηστές μηχανές στο ιστορικό ματς της Λεμεσού – Έκανε το 2-0 πριν τη Γεωργία

23:43ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Ξεκινά νέο μάθημα από Σεπτέμβριο για τους μαθητές της Γ' και Δ' Δημοτικού

19:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στο νοσοκομείο η Ζέττα Μακρή - «Περαστικά μου!!!»

17:34ΚΟΣΜΟΣ

Νεκρός και επισήμως ο πρωθυπουργός των Χούθι - Σκοτώθηκε από ισραηλινό βομβαρδισμό

20:08ΕΛΛΑΔΑ

Η Μυρτώ μου λατρεύει το κολύμπι - Το «ευχαριστώ» και το αισιόδοξο μήνυμα της μητέρας της

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ