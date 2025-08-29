Θέρμη: Οι αντιφάσεις της πλευράς της 45χρονης για το τροχαίο με την Porsche - Ήταν εκείνη η οδηγός;

Ερωτηματικά, αντιφάσεις και υπόνοιες πως δεν οδηγούσε η 45χρονη την Porsche που «καρφώθηκε» πάνω σε σταθμευμένο όχημα στη Θέρμη, αφήνουν οι δικηγόροι της ενώ την ίδια ώρα η 26χρονη που τραυματίστηκε νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τροχαίας, η 45χρονη οδηγός κινούνταν με ιλιγγιώδη ταχύτητα, όταν παρέσυρε ένα άλλο όχημα στο οποίο επέβαιναν δύο νεαρά άτομα. Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που το αυτοκίνητο των θυμάτων εκτοξεύθηκε πάνω σε δέντρα και σχεδόν διαλύθηκε. Το όχημα της 45χρονης συνέχισε την ξέφρενη πορεία του για περίπου 100 μέτρα, περιστράφηκε πολλές φορές, προσέκρουσε σε κολόνα της ΔΕΗ και τελικά σφήνωσε ανάμεσα σε πινακίδες σήμανσης στον παράδρομο του αυτοκινητόδρομου.

Από την πλευρά της, ο συνήγορος της 45χρονης, Μιχάλης Σανίδας, μιλώντας στο MEGA δήλωσε ότι η πελάτισσά του δεν εγκατέλειψε το σημείο (!), αλλά πήγε αμέσως στο νοσοκομείο με άλλο αυτοκίνητο, φιλικού της προσώπου, καθώς βρισκόταν σε κατάσταση σοκ. «Έχει γίνει τηλεφώνημα στην Τροχαία, όπου αναφέρει ότι έχει χτυπήσει», υποστήριξε, διαψεύδοντας ουσιαστικά την μητέρα της 26χρονης που τραυμάτισε σοβαρά και εγκατέλειψε η 45χρονη.

Παράλληλα, ο δεύτερος δικηγόρος της, Κωνσταντίνος Οικονόμου, προσπάθησε να αμφισβητήσει τα αποτελέσματα του αλκοτέστ. Όπως είπε, το αρχικό αποτέλεσμα εμφάνιζε τριπλάσια ποσότητα αλκοόλ από το επιτρεπόμενο όριο, ωστόσο –κατά τον ίδιο– πρόκειται για λάθος καταγραφής: «Ήταν 0,08, έχουν χάσει ένα ψηφίο. Περιμένουμε τις αιματολογικές για να δούμε τι έχει συμβεί».

Αυτό που προκαλεί ωστόσο ερωτηματικά είναι πως όπως δήλωσε ο ίδιος ο κύριος Οικονόμου, είναι παράξενο πως το τιμόνι βρίσκεται στα αριστερά και οι τραυματισμοί της 45χρονης είναι δεξιά, αφήνοντας υπόνοιες πως δεν οδηγούσε εκείνη, ωστόσο δεν απάντησε και για το ποιος βρισκόταν στη θέση του οδηγού.

«Ήταν σαν να ήθελε να τα σκοτώσει τα παιδιά»

Από τη σύγκρουση χτύπησαν δύο άτομα που επέβαιναν στο άλλο αυτοκίνητο. Στο MEGA μίλησε η μητέρα της 26χρονης οδηγού του άλλου αυτοκινήτου.

«Από το πρωί ζούμε έναν εφιάλτη. Τα παιδιά έρχονταν με το αεροπλάνο, θα πηγαίνανε να πάρουν την πτήση, να έρθουν να μας βρουν στην Ικαρία. Ζούμε έναν εφιάλτη, ευτυχώς έχει διαφύγει τον κίνδυνο το παιδάκι μου. Σηκώθηκα το πρωί και είδα ένα μήνυμα στο κινητό μου που μου έστειλε ο φίλος της, και μου έστειλε ένα μήνυμα και λέει ήμασταν σε ένα car accident. Κοντέψαμε να πεθάνουμε. Τους εγκατέλειψε, αν είναι δυνατόν να τους έχει εγκαταλείψει και να τρέχει με τέτοια ταχύτητα, αυτά όλα, για μένα είναι από πρόθεση, θα ήθελε να σκοτώσει, δεν ξέρω. Είναι επικίνδυνοι αυτοί οι άνθρωποι».

Αυτή είναι η 45χρονη που οδηγούσε την Porsche το μοιραίο βράδυ

Η 45χρονη επιχειρηματίας, ιδιοκτήτρια κέντρου αισθητικής, είναι η γυναίκα που παραδέχθηκε πως βρισκόταν πίσω από το τιμόνι της μαύρης Porsche, η οποία ενεπλάκη στο σοβαρό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής στη Θέρμη Θεσσαλονίκης.

Το τροχαίο είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο ανθρώπων, εκ των οποίων ο ένας σοβαρά, που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ.

Η γυναίκα είχε αρχικά προσαχθεί από τις Αρχές και, σύμφωνα με πληροφορίες, ομολόγησε πως ήταν η οδηγός του υπεροπολυτελούς οχήματος. Μάλιστα, οι πρώτοι έλεγχοι έδειξαν πως είχε καταναλώσει αλκοόλ, ενώ μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για αιμοληψία, προκειμένου να διαπιστωθεί το ακριβές ποσοστό στο αίμα της.

Σε βάρος της σχηματίζεται δικογραφία, με την υπόθεση να παίρνει πλέον τον δρόμο της Δικαιοσύνης.

Με Τρύφωνα Σαμαρά και δύο καλλονές διασκέδαζε η οδηγός της Porsche πριν το τροχαίο στη Θέρμη

Ρεπορτάζ: Κατερίνα Ρίστα, Βάσω Ασμανίδου, Χριστίνα Κόντρα

Με βάση τα στοιχεία από την άδεια κυκλοφορίας της Porsche, η Τροχαία έφτασε στην 45χρονη Κ.Κ., η οποία έπειτα από την τυποποιημένη ανακριτική διαδικασία -και αφού οι αστυνομικοί είχαν λάβει δείγμα αίματος για να δουν τα επίπεδα αλκοόλ στον οργανισμό της- παραδέχθηκε και ομολόγησε ότι αυτή οδηγούσε το υπερπολυτελές αυτοκίνητο που ενεπλάκη σε τροχαίο με άλλο ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητο που κινούνταν στην εθνική οδό.

Το Newsbomb εντόπισε και επαλήθευσε τα στοιχεία της κυρίας Κ.Κ. η οποία οδηγούσε την Porsche. Σύμφωνα με τις αποκλειστικές πληροφορίες του Newsbomb που προέκυψαν από το ρεπορτάζ της Χριστίνας Κόντρα, Βάσως Ασμανίδου και Κατερίνας Ρίστα, πριν το τροχαίο η οδηγός της Porsche πέρασε έντονο βράδυ Πέμπτης, διασκεδάζοντας με παρέα φίλων της, μεταξύ των οποίων ο διάσημος κομμωτής Τρύφων Σαμαράς και ακόμη δύο φίλες της, από τις πιο γνωστές socialite της κοσμικής Θεσσαλονίκης. Ο Τρύφων Σαμαράς, μάλιστα, επιβεβαιώσε στο Newsbomb.gr ότι γνώρισε την ιδιοκτήτρια το προηγούμενο βράδυ.

Στα stories που ανέβασαν στα social media ο Τρύφωνας Σαμαράς και τα κορίτσια της παρέας, αποτυπώνονται οι στιγμές της μετακίνησης τους σε πολυτελές αυτοκίνητο χωρίς να είναι αυτομάτως βέβαιο ότι πρόκειται για την Porsche που ενεπλάκη στο τροχαίο ατύχημα. Στη θέση του οδηγού, όπως φαίνεται στο βίντεο του Newsbomb δεν βρίσκεται η Κ.Κ. αλλά μια επιστήθια της φίλη, μέλος της παρέας που έκανε τις νυχτερινές βόλτες σε κέντρα της Θεσσαλονίκης, Χ.Α..

Σε άλλο βίντεο που βρίσκεται στη διάθεση του Newsbomb και ανέβηκε στα social media φαίνεται ο Τρύφων Σαμαράς με τις τρεις φίλες του να διασκεδάζουν σε club της Θεσσαλονίκης με εξωτικό όνομα το οποίο αποτελεί ένα από τα hot στέκια της πόλης.

Όπως πληροφορείται το Newsbomb, η παρέα των τεσσάρων αφού ολοκλήρωσε τη διασκέδαση της, επιβιβάστηκαν στα αυτοκίνητα τους για να επιστρέψουν. Μια από τις φίλες της 45χρονης Κ.Κ., η οποία ακολουθούσε την Porsche που ενεπλάκη στο τροχαίο με τους δύο τραυματίες, βρισκόταν 1-2 χιλιόμετρα πίσω από το πολυτελές αυτοκίνητο που καρφώθηκε σε κολόνα και φέρεται να έχει δει πολλά από όσα διαδραματίστηκαν τα ξημερώματα.

«Χθες γνώρισα την ιδιοκτήτρια της Porsche», λέει αποκλειστικά στο Newsbomb.gr ο γνωστός κομμωτής, Τρύφων Σαμαράς, λίγες ώρες μετά το σοβαρό τροχαίο στη Θέρμη.

Τρύφων Σαμαράς στο Newsbomb.gr: «Γνώρισα την ιδιοκτήτρια της Porsche χθες»

Όπως επιβεβαιώνει στο Newsbomb.gr ο γνωστός κομμωτής, «τη γνώρισα μέσω ενός δημοσιογράφου. Ήταν να κάνουμε μια δουλειά μαζί. Θέλαμε από βδομάδα να κάνουμε ένα στόρι με την Porsche της».

Ο γνωστός κομμωτής μάλιστα είχε ανεβάσει στόρι στα social media, χωρίς να ξέρει τι θα ακολουθούσε. «Είχαμε πάει όλοι μαζί σε ένα μαγαζί που μας είχαν καλέσει. Την Porsche, όταν πήγαμε στο δεύτερο μαγαζί, οδηγούσε μια φίλη της. Όταν φύγαμε από το δεύτερο μαγαζί, όπου διασκεδάζαμε, πήγαμε στο ξενοδοχείο και οδηγός ήταν πάλι η φίλη της. Στη συνέχεια δεν ξέρω τι έγινε».

