Τροχαίο στη Θέρμη: Αυτή είναι η 45χρονη που οδηγούσε την Porsche το μοιραίο βράδυ

Το τροχαίο είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο ανθρώπων, εκ των οποίων ο ένας σοβαρά, που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ

Κατερίνα Ρίστα

Τροχαίο στη Θέρμη: Αυτή είναι η 45χρονη που οδηγούσε την Porsche το μοιραίο βράδυ
Η 45χρονη επιχειρηματίας, ιδιοκτήτρια κέντρου αισθητικής, είναι η γυναίκα που παραδέχθηκε πως βρισκόταν πίσω από το τιμόνι της μαύρης Porsche, η οποία ενεπλάκη στο σοβαρό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής στη Θέρμη Θεσσαλονίκης.

Το τροχαίο είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο ανθρώπων, εκ των οποίων ο ένας σοβαρά, που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ.

Η γυναίκα είχε αρχικά προσαχθεί από τις Αρχές και, σύμφωνα με πληροφορίες, ομολόγησε πως ήταν η οδηγός του υπεροπολυτελούς οχήματος. Μάλιστα, οι πρώτοι έλεγχοι έδειξαν πως είχε καταναλώσει αλκοόλ, ενώ μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για αιμοληψία, προκειμένου να διαπιστωθεί το ακριβές ποσοστό στο αίμα της.

Σε βάρος της σχηματίζεται δικογραφία, με την υπόθεση να παίρνει πλέον τον δρόμο της Δικαιοσύνης.

Το τροχαίο στη Θέρμη

Το ατύχημα σημειώθηκε γύρω στις 5 το πρωί, λίγο μετά το ύψος γνωστού εμπορικού κέντρου, επί της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Μουδανίων.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, η μαύρη Porsche κινούνταν με ιλιγγιώδη ταχύτητα όταν συγκρούστηκε με δεύτερο όχημα, το οποίο μετατράπηκε σε άμορφη μάζα σιδερικών και κατέληξε πάνω σε δέντρα.

Η Porsche, μετά τη σύγκρουση, έκανε σβούρες και προσέκρουσε σε κολώνα, καταλήγοντας σε παράδρομο. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η οδηγός, σε κατάσταση σοκ, έσπασε την ηλιοροφή του πολυτελούς αυτοκινήτου και εξαφανίστηκε από το σημείο.

