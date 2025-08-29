Θέρμη: Εντοπίστηκε η 45χρονη ιδιοκτήτρια της Porsche - Καταθέτει στην ΕΛ.ΑΣ. για το σοβαρό τροχαίο

Εντοπίστηκε η 45χρονη ιδιοκτήτρια της Porsche και καταθέτει στην ΕΛ.ΑΣ. για το σοβαρό τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στη Θέρμη Θεσσαλονίκης.

Η 45χρονη επιχειρηματίας, που διατηρεί κέντρο αισθητικής, στην οποία ανήκει η Porsche, ταυτοποιήθηκε από τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος.

Η 45χρονη γυναίκα καλείται να καταθέσει στις Αρχές για το αν ήταν αυτή που έτρεχε με ιλιγγιώδη ταχύτητα, χτύπησε άλλο όχημα, το οποίο εκσφενδονίστηκε 100 μέτρα πιο μακριά, έσπασε την ηλιοροφή του αυτοκινήτου της, εξαφανίστηκε, αφήνοντας αιμόφυρτους δύο τραυματίες, οι οποίοι διακομίσθηκαν στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ.

Το τροχαίο σημειώθηκε γύρω στις 5 τα ξημερώματα της Παρασκευής, λίγο μετά το ύψος γνωστού εμπορικού κέντρου. Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι η Porsche κινούνταν με ιλιγγιώδη ταχύτητα και εμβόλισε το δεύτερο όχημα, το οποίο από τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης μετατράπηκε σε άμορφη μάζα σιδερικών.