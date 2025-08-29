Θέρμη: Σε 45χρονη γυναίκα οδηγό ανήκει η Porsche - Αναζητείται για να καταθέσει

Σε 45χρονη γυναίκα, που δραστηριοποιείται στον χώρο της αισθητικής, ανήκει η Porsche που ενεπλάκη τα ξημερώματα στο σοβαρό τροχαίο ατύχημα στη Θέρμη.

Οι αστυνομικοί αναζητούν τη 45χρονη γυναίκα, προκειμένου να καταθέσει εάν ήταν αυτή που οδηγούσε το όχημα που έτρεχε με ιλιγγιώδη ταχύτητα, χτύπησε άλλο όχημα, με αποτέλεσμα το δεύτερο να εκσφενδονιστεί 100 μέτρα πιο μακριά, και να εγκαταλείψει - φτάνοντας σε σημείο να σπάσει την ηλιοροφή - το σημείο του τροχαίου, αφήνοντας αιμόφυρτους τους δύο επιβαίνοντες του άλλου αυτοκινήτου ή αν το είχε δανείσει σε κάποιον άλλο.

Οι Αρχές έχουν προχωρήσει στην ταυτοποίηση της 45χρονης γυναίκας με βάση την πινακίδα του οχήματος. Ωστόσο, μένει να διαπιστωθεί αν ο ιδιοκτήτης είναι και το πρόσωπο που προκάλεσε το σοβαρό τροχαίο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του τηλεοπτικού σταθμού ΣΚΑΪ, πρέπει να εντοπιστεί και να καταθέσει.

Πώς συνέβη το σοβαρό τροχαίο στη Θέρμη Θεσσαλονίκης

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως τα αυτοκίνητα κινούνταν επί της Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Μουδανίων όταν συγκρούστηκαν. Αυτόπτες μάρτυρες είπαν ότι το ένα όχημα (η μαύρη Porsche), το οποίο κινούνταν με ιλιγγιώδη ταχύτητα, συγκρούστηκε με το δεύτερο όχημα, το οποίο μετατράπηκε σε άμορφη μάζα σιδερικών.

Το ένα όχημα κατέληξε σε δέντρα και διαλύθηκε, ενώ η μαύρη Porsche, αφού έκανε σβούρες, κατέληξε σε κολώνα και στη συνέχεια σε παράδρομο. Οι δύο επιβάτες του πρώτου αυτοκινήτου, εκ των οποίων ο ένας σοβαρά τραυματισμένος, διακομίσθηκαν στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ.