Τροχαίο στη Θέρμη: Συνελήφθη η ιδιοκτήτρια της Porsche - Παραδέχθηκε ότι εκείνη οδηγούσε

Παραδέχθηκε η 45χρονη ιδιοκτήτρια της Porcshe ότι εκείνη οδηγούσε το όχημα, όταν συνέβη το σοβαρό τροχαίο στη Θέρμη και έτσι τη συνέλαβαν οι αστυνομικοί. Η ιδιοκτήτρια της Porsche, τα ξημερώματα της Παρασκευής, ενεπλάκη σε τροχαίο. Όπως ανέφεραν μάλιστα οι μάρτυρες, οδηγούσε το αυτοκίνητο με ιλιγγιώδη ταχύτητα με αποτέλεσμα αυτό να συγκρουστεί με άλλο όχημα, που εκσενδονίστηκε 100 μέτρα μακριά και αμέσως μετά η 45χρονη έσπασε την ηλιοροφή του πολυτελούς οχήματός της, το έσκασε και άφησε αιμόφυρτα τα δύο άτομα που επέβαιναν στο άλλο αυτοκίνητο.

Η 45χρονη επιχειρηματίας, ιδιοκτήτρια κέντρου αισθητικής είχε προσαχθει και ομολόγησε ότι οδηγούσε εκείνη. Μάλιστα, η γυναίκα έχει βρεθεί θετική σε αλκοόλ, ενώ μεταφέρεται στο νοσοκομείο για αιμοληψία προκειμένου να διαπιστωθεί η ακριβής ποσότητα αλκοόλ που κατανάλωσε. Σε βάρος της 45χρονης σχηματίζεται δικογραφία, με την υπόθεση να παίρνει πλέον τον δρόμο της Δικαιοσύνης.

Το τροχαίο σημειώθηκε γύρω στις 5 τα ξημερώματα της Παρασκευής, λίγο μετά το ύψος γνωστού εμπορικού κέντρου.

Πώς συνέβη το σοβαρό τροχαίο στη Θέρμη Θεσσαλονίκης

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως τα αυτοκίνητα κινούνταν επί της Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Μουδανίων όταν συγκρούστηκαν. Αυτόπτες μάρτυρες είπαν ότι το ένα όχημα (η μαύρη Porsche), το οποίο κινούνταν με ιλιγγιώδη ταχύτητα, συγκρούστηκε με το δεύτερο όχημα, το οποίο μετατράπηκε σε άμορφη μάζα σιδερικών.

H οδηγός της Porsche έσπασε την ηλιοροφή του αυτοκίνητου και εξαφανίστηκε voria.gr

Το ένα όχημα κατέληξε σε δέντρα και διαλύθηκε, ενώ η μαύρη Porsche, αφού έκανε σβούρες, κατέληξε σε κολώνα και στη συνέχεια σε παράδρομο. Οι δύο επιβάτες του πρώτου αυτοκινήτου, εκ των οποίων ο ένας σοβαρά τραυματισμένος, διακομίσθηκαν στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ.