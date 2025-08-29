Θέρμη: Τρεις φορές πάνω από το όριο είχε πιει η 45χρονη ιδιοκτήτρια της Porsche

Τρεις φορές πάνω από το όριο είχε πιει η 45χρονη ιδιοκτήτρια της Porsche που προκάλεσε το σοβαρό τροχαίο τα ξημερώματα της Παρασκευής στη Θέρμη Θεσσαλονίκης.

Όπως αναφέρουν οι μέχρι τώρα πληροφορίες, η 45χρονη υποβλήθηκε σε αλκοτέστ, το οποίο έδειξε 0,80 ενώ το όριο είναι 0,25 ευρώ. Δηλαδή, το αλκοόλ στο αίμα της ήταν τρεις φορές πάνω από το όριο.

Είναι χαρακτηριστικό μάλιστα ότι η 45χρονη υπεβλήθη σε αλκοτέστ αρκετές ώρες μετά το τροχαίο (αυτό έγινε στις 05:00 τα ξημερώματα της Παρασκευής) και το αλκοτέστ έγινε το μεσημέρι της Παρασκευής.

