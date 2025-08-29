Τρύφων Σαμαράς στο Newsbomb.gr: «Γνώρισα χθες την ιδιοκτήτρια της Porsche - Θα συνεργαζόμασταν»

«Χθες γνώρισα την ιδιοκτήτρια της Porsche», λέει αποκλειστικά στο Newsbomb.gr ο γνωστός κομμωτής, Τρύφων Σαμαράς, λίγες ώρες μετά το σοβαρό τροχαίο στη Θέρμη.

Όπως επιβεβαιώνει στο Newsbomb.gr ο γνωστός κομμωτής, «τη γνώρισα μέσω ενός δημοσιογράφου. Ήταν να κάνουμε μια δουλειά μαζί. Θέλαμε από βδομάδα να κάνουμε ένα στόρι με την Porsche της».

Ο γνωστός κομμωτής μάλιστα είχε ανεβάσει στόρι στα social media, χωρίς να ξέρει τι θα ακολουθούσε. «Είχαμε πάει όλοι μαζί σε ένα μαγαζί που μας είχαν καλέσει. Την Porsche, όταν πήγαμε στο δεύτερο μαγαζί, οδηγούσε μια φίλη της. Όταν φύγαμε από το δεύτερο μαγαζί, όπου διασκεδάζαμε, πήγαμε στο ξενοδοχείο και οδηγός ήταν πάλι η φίλη της. Στη συνέχεια δεν ξέρω τι έγινε».

Ο Τρύφωνας Σαμαράς επιβεβαιώνει το ρεπορτάζ του Newsbomb σύμφωνα με το οποίο, πριν το τροχαίο, η οδηγός της Porsche πέρασε έντονο βράδυ Πέμπτης, διασκεδάζοντας με παρέα φίλων της, μεταξύ των οποίων ο διάσημος κομμωτής Τρύφων Σαμαράς και ακόμη δύο φίλες της, από τις πιο γνωστές socialite της κοσμικής Θεσσαλονίκης. Οι τέσσερις τους αφού διασκέδασαν σε δύο νυχτερινά μαγαζιά της Θεσσαλονίκης, έφυγαν και άγνωστο είναι το γιατί η 45χρονη ιδιοκτήτρια της Porsche ενώ είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ, μπήκε στο αυτοκίνητό της, οδήγησε με αποτέλεσμα να προκληθεί το σοβαρό τροχαίο.