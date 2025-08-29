Θέρμη: Σοκάρει η μητέρα της 26χρονης από το ατύχημα με την Porsche - «Σαν να ήθελε να σκοτώσει»

«Ανήκουστο ότι τους εγκατέλειψε μεθυσμένη η οδηγός, ήταν σαν να ήθελε να τους σκοτώσει», ανέφερε στο MEGA η μητέρα της 26χρονης που δίνει μάχη να κρατηθεί στη ζωή όταν η Porsche μιας 45χρονης έπεσε πάνω στο Yaris της νεαρής, με την οδηγό να την εγκαταλείπει και να φεύγει!

Τo σοκαριστικό τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Θέρμη, με την 45χρονη να έχει καταναλώσει τρεις φορές περισσότερο από το όριο, με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο του οχήματος και να πέφτει πάνω στο όχημα της νεαρής τραυματίζοντάς την σοβαρά.

Αυτή είναι η 45χρονη που οδηγούσε την Porsche

Η 45χρονη επιχειρηματίας, ιδιοκτήτρια κέντρου αισθητικής, είναι η γυναίκα που παραδέχθηκε πως βρισκόταν πίσω από το τιμόνι της μαύρης Porsche, η οποία ενεπλάκη στο σοβαρό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής στη Θέρμη Θεσσαλονίκης.

Το τροχαίο είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο ανθρώπων, εκ των οποίων ο ένας σοβαρά, που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ.

Η γυναίκα είχε αρχικά προσαχθεί από τις Αρχές και, σύμφωνα με πληροφορίες, ομολόγησε πως ήταν η οδηγός του υπεροπολυτελούς οχήματος. Μάλιστα, οι πρώτοι έλεγχοι έδειξαν πως είχε καταναλώσει αλκοόλ, ενώ μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για αιμοληψία, προκειμένου να διαπιστωθεί το ακριβές ποσοστό στο αίμα της.

Σε βάρος της σχηματίζεται δικογραφία, με την υπόθεση να παίρνει πλέον τον δρόμο της Δικαιοσύνης.