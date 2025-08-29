Με Τρύφωνα Σαμαρά και δύο καλλονές διασκέδαζε η οδηγός της Porsche πριν το τροχαίο στη Θέρμη

Μια από τις φίλες της 45χρονης, ακολουθούσε την Porsche που ενεπλάκη στο τροχαίο με τους δύο τραυματίες και φέρεται να είδε τα όσα διαδραματίστηκαν τα ξημερώματα.

Έπειτα από ώρες αναζητήσεων η Τροχαία Θεσσαλονίκης εντόπισε την 45χρονη οδηγό της Porsche που ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα στη Θέρμη και εγκατέλειψε το σημείο σπάζοντας την ηλιοροφή του πολυτελούς αυτοκινήτου της, ενώ λίγα μέτρα πιο μακρυά στο άλλο ΙΧ που είχε αναποδογυρίσει μετά τη σύγκρουση βρίσκονταν αβοήθητοί δύο τραυματίες.

Με βάση τα στοιχεία από την άδεια κυκλοφορίας της Porsche, η Τροχαία έφτασε στην 45χρονη Κ.Κ. η οποία έπειτα από την τυποποιημένη ανακριτική διαδικασία -και αφού οι αστυνομικοί είχαν λάβει δείγμα αίματος για να δουν τα επίπεδα αλκοόλ στον οργανισμό της- παραδέχθηκε και ομολόγησε ότι αυτή οδηγούσε το υπερπολυτελές αυτοκίνητο που ενεπλάκη σε τροχαίο με άλλο ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητο που κινούνταν στην εθνική οδό.

THERMI

Το Newsbomb εντόπισε και επαλήθευσε τα στοιχεία της κυρίας Κ.Κ. η οποία οδηγούσε την Porsche. Σύμφωνα με τις αποκλειστικές πληροφορίες του Newsbomb που προέκυψαν από το ρεπορτάζ της Χριστίνας Κόντρα, Βάσως Ασμανίδου και Κατερίνας Ρίστα, πριν το τροχαίο η οδηγός της Porsche πέρασε έντονο βράδυ Πέμπτης, διασκεδάζοντας με παρέα φίλων της, μεταξύ των οποίων ο διάσημος κομμωτής Τρύφων Σαμαράς και ακόμη δύο φίλες της, από τις πιο γνωστές socialite της κοσμικής Θεσσαλονίκης.

THERMI

Στα stories που ανέβασαν στα social media ο Τρύφωνας Σαμαράς και τα κορίτσια της παρέας, αποτυπώνονται οι στιγμές της μετακίνησης τους σε πολυτελές αυτοκίνητο χωρίς να είναι αυτομάτως βέβαιο ότι πρόκειται για την Porsche που ενεπλάκη στο τροχαίο ατύχημα. Στη θέση του οδηγού, όπως φαίνεται στο βίντεο του Newsbomb δεν βρίσκεται η Κ.Κ. αλλά μια επιστήθια της φίλη, μέλος της παρέας που έκανε τις νυχτερινές βόλτες σε κέντρα της Θεσσαλονίκης, Χ.Α..

THERMI

Σε άλλο βίντεο που βρίσκεται στη διάθεση του Newsbomb και ανέβηκε στα social media φαίνεται ο Τρύφων Σαμαράς με τις τρεις φίλες του να διασκεδάζουν σε club της Θεσσαλονίκης με εξωτικό όνομα το οποίο αποτελεί ένα από τα hot στέκια της πόλης.

Όπως πληροφορείται το Newsbomb, η παρέα των τεσσάρων αφού ολοκλήρωσε τη διασκέδαση της, επιβιβάστηκαν στα αυτοκίνητα τους για να επιστρέψουν. Μια από τις φίλες της 45χρονης Κ.Κ., η οποία ακολουθούσε την Porsche που ενεπλάκη στο τροχαίο με τους δύο τραυματίες, βρισκόταν 1-2 χιλιόμετρα πίσω από το πολυτελές αυτοκίνητο που καρφώθηκε σε κολόνα και φέρεται να έχει δει πολλά από όσα διαδραματίστηκαν τα ξημερώματα.

