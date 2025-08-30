Θέρμη:«Ήταν σαν να ήθελε να τους σκοτώσει» - Οι δύο νέοι έμειναν αβοήθητοι επί μιάμιση ώρα

Ανείπωτη φρίκη προκαλεί ο τρόπος με τον οποίο εκτυλίχθηκε το σοκαριστικό τροχαίο στην Θέρμη τα ξημερώματα της Παρασκευής.

Μια μαύρη Porsche, με οδηγό μια 45χρονη επιχειρηματία, έπεσε με ιλιγγιώδη ταχύτητα πάνω σε όχημα όπου επέβαιναν δύο νέοι, μια 26χρονη και ο 28χρονος σύντροφός της. Η σύγκρουση ήταν σφοδρότατη: το μικρό όχημα των νεαρών σχεδόν διαλύθηκε, εκτοξεύτηκε πάνω σε δέντρα και ακινητοποιήθηκε κατεστραμμένο, με τους επιβαίνοντες βαριά τραυματισμένους μέσα στο κουφάρι.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της Τροχαίας, η 45χρονη κινούνταν με υπερβολική ταχύτητα και είχε καταναλώσει ποσότητα αλκοόλ τρεις φορές πάνω από το επιτρεπόμενο όριο. Η ίδια φέρεται να έχασε τον έλεγχο, να παρέσυρε το όχημα των νεαρών και στη συνέχεια να κατέληξε με το πολυτελές της αυτοκίνητο σε κολόνα της ΔΕΗ, αφού πρώτα περιστράφηκε ανεξέλεγκτα στον δρόμο.

Μιάμιση ώρα εγκατάλειψης

Το πιο συγκλονιστικό όμως δεν είναι μόνο η στιγμή της πρόσκρουσης, αλλά όσα ακολούθησαν. Οι δύο νέοι έμειναν εγκλωβισμένοι, βαριά τραυματισμένοι, μέσα στο κατεστραμμένο τους όχημα για μιάμιση ολόκληρη ώρα χωρίς καμία βοήθεια. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η Τροχαία ειδοποιήθηκε μόλις 90 λεπτά μετά το δυστύχημα.

Η καθυστέρηση αυτή προκαλεί οργή, καθώς κάθε λεπτό ήταν πολύτιμο για τη ζωή τους. Η 26χρονη, που δίνει μάχη σε Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας του ΑΧΕΠΑ, μεταφέρθηκε τελικά με καθυστέρηση στο νοσοκομείο, ενώ ο 28χρονος νοσηλεύεται επίσης τραυματισμένος. Οι γιατροί μιλούν για θαύμα που οι δύο νέοι βρίσκονται στη ζωή.

«Ήταν σαν να ήθελε να τους σκοτώσει»

Η μητέρα της 26χρονης, συντετριμμένη, μίλησε δημόσια και κατήγγειλε την εγκατάλειψη των παιδιών. Η δήλωσή της στο MEGA προκάλεσε αίσθηση:

«Είναι ανήκουστο ότι τους εγκατέλειψε μεθυσμένη. Ήταν σαν να ήθελε να τους σκοτώσει».

Η συγκλονιστική φράση της αποτυπώνει την αγωνία αλλά και την οργή μιας οικογένειας που βλέπει το παιδί της να παλεύει για τη ζωή του εξαιτίας της αμέλειας, της απερισκεψίας και –σύμφωνα με τις καταγγελίες– της ανευθυνότητας μιας άλλης οδηγού.

Αντιφάσεις και υπερασπιστικοί ισχυρισμοί

Η 45χρονη επιχειρηματίας, ιδιοκτήτρια κέντρου αισθητικής, παραδέχθηκε πως ήταν η οδηγός του οχήματος. Ωστόσο, οι υπερασπιστικοί ισχυρισμοί της και των δικηγόρων της παρουσιάζουν σειρά αντιφάσεων.

Ο δικηγόρος Μιχάλης Σανίδας υποστήριξε ότι η πελάτισσά του δεν εγκατέλειψε το σημείο, αλλά μεταφέρθηκε αμέσως στο νοσοκομείο από φιλικό πρόσωπο επειδή βρισκόταν σε κατάσταση σοκ. Παράλληλα, ανέφερε ότι η ίδια είχε τηλεφωνήσει στην Τροχαία για να δηλώσει το ατύχημα.

Την ίδια ώρα, ο δεύτερος συνήγορός της, Κωνσταντίνος Οικονόμου, αμφισβήτησε το αποτέλεσμα του αλκοτέστ. Όπως είπε, «πρόκειται για λάθος καταγραφής», ισχυριζόμενος ότι η πραγματική ένδειξη ήταν πολύ μικρότερη. Μάλιστα, υπαινίχθηκε ακόμη και το ενδεχόμενο να μην ήταν η 45χρονη η οδηγός, καθώς –όπως υποστήριξε– οι τραυματισμοί της βρίσκονται στη δεξιά πλευρά, ενώ το τιμόνι είναι αριστερά.

Οι ισχυρισμοί αυτοί έχουν προκαλέσει αντιδράσεις, καθώς έρχονται σε πλήρη αντίθεση με τις μαρτυρίες αλλά και με τα πρώτα στοιχεία των αρχών.

Τρύφων Σαμαράς στο Newsbomb.gr: «Γνώρισα την ιδιοκτήτρια της Porsche χθες»

Όπως επιβεβαιώνει στο Newsbomb.gr ο γνωστός κομμωτής, «τη γνώρισα μέσω ενός δημοσιογράφου. Ήταν να κάνουμε μια δουλειά μαζί. Θέλαμε από βδομάδα να κάνουμε ένα στόρι με την Porsche της».

Ο γνωστός κομμωτής μάλιστα είχε ανεβάσει στόρι στα social media, χωρίς να ξέρει τι θα ακολουθούσε. «Είχαμε πάει όλοι μαζί σε ένα μαγαζί που μας είχαν καλέσει. Την Porsche, όταν πήγαμε στο δεύτερο μαγαζί, οδηγούσε μια φίλη της. Όταν φύγαμε από το δεύτερο μαγαζί, όπου διασκεδάζαμε, πήγαμε στο ξενοδοχείο και οδηγός ήταν πάλι η φίλη της. Στη συνέχεια δεν ξέρω τι έγινε».

Η υπόθεση παίρνει τον δρόμο της Δικαιοσύνης

Η 45χρονη οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, ενώ σε βάρος της σχηματίζεται δικογραφία για σειρά αδικημάτων. Η Δικαιοσύνη καλείται να εξετάσει όχι μόνο τις συνθήκες του τροχαίου, αλλά και το ζήτημα της εγκατάλειψης των δύο τραυματιών, στοιχείο που βαραίνει ιδιαίτερα στην υπόθεση.

