Θέρμη: «Μηδενικό αλκοόλ στο αίμα της», λένε οι δικηγόροι της 45χρονης οδηγού Porsche

Συγκλονίζει η υπόθεση του σοβαρού τροχαίου που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής (29/08) στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης - Νέων Μουδανιών, κοντά σε γνωστό εμπορικό κέντρο της Θέρμης, με εμπλοκή μαύρης Porsche και συνέπεια τον τραυματισμό δύο ατόμων.

Οι δικηγόροι της 45χρονης οδηγού, που το πρωί του Σαββάτου (30/08) πέρασε το κατώφλι του Εισαγγελέα, Μιχάλης Σανίδας και Κωνσταντίνος Οικονόμου, υποστηρίζουν ότι η πελάτισσά τους δεν είχε καταναλώσει καθόλου αλκοόλ. Όπως τόνισαν, τα αποτελέσματα των αιματολογικών εξετάσεων έδειξαν μηδενική ποσότητα αιθανόλης στο αίμα, διαψεύδοντας τις αρχικές πληροφορίες που είχαν κυκλοφορήσει.

«Στον προέλεγχο της αιθανόλης το αποτέλεσμα ήταν 0,08, το οποίο παραποιήθηκε στα μέσα ενημέρωσης και εμφανίστηκε ως 0,8. Δεν υπάρχει ίχνος αλκοόλ. Η εντολέας μας είναι πεντακάθαρη», ανέφερε στις τηλεοπτικές κάμερες ο Μιχάλης Σανίδας. Από την πλευρά του ο Κωνσταντίνος Οικονόμου πρόσθεσε ότι η οδηγός βρισκόταν σε κατάσταση σοκ, δεν είχε αντιληφθεί το τροχαίο και γι’ αυτό μπήκε στο όχημα συγγενικού της προσώπου που την μετέφερε στο νοσοκομείο.

«Άπαντες ζητούν το κεφάλι της πελάτισσάς μας επί πίνακι. Το αντιλαμβανόμαστε. Αν η πελάτισσά μας οδηγούσε ένα LADA και έκανε παρέα με εμένα, ο οποίος είμαι άσημος, αυτή τη στιγμή δεν θα βρισκόμασταν εδώ πέρα. Όταν προκύπτει από την αιματολογική, ότι δεν έχει πιει, ότι είναι 0, οι τοξικολογικές, όταν από τον προέλεγχο της αιθανόλης το αποτέλεσμα είναι 0,08 και παραποιήθηκε στα κανάλια ότι είναι 0,8 δηλαδή δέκα φορές παραπάνω, τότε είναι μία περίπτωση που συμβαίνει καθημερινά. Κι όμως αυτή παραπέμπεται», είπε ο Κωνσταντίνος Οικονόμου.

Οι συνήγοροι υπεράσπισης επισημαίνουν πως η 45χρονη «δεν εγκατέλειψε το σημείο», αλλά αποχώρησε αμέσως μετά το ατύχημα υπό σύγχυση και με τραυματισμό στο αριστερό της χέρι. Σύμφωνα με τους ίδιους, η γυναίκα παραμένει σε κακή ψυχολογική κατάσταση: «Είναι διαλυμένη εδώ και δύο ημέρες, δεν έχει συνέλθει ακόμη».

Το πρωί του Σαββάτου (30/08) η 45χρονη εμφανίστηκε ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, έχοντας τραύμα στο χέρι της.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον, καθώς οι συνθήκες του τροχαίου παραμένουν υπό διερεύνηση, ενώ η υπεράσπιση επιμένει πως η εικόνα που παρουσιάστηκε στα μέσα ενημέρωσης δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

