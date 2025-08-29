Βίντεο-ντοκουμέντο με την Porsche να τρέχει στη Μουδανιών λίγο πριν τη σύγκρουση

Μεγάλη ταχύτητα φέρεται να είχε αναπτύξει η πολυτελής μαύρη Porsche, που τα ξημερώματα ενεπλάκη σε τροχαίο στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης-Νέων Μουδανιών, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό δύο ατόμων που επέβαιναν σε άλλο αυτοκίνητο.

Σε εκατοντάδες μέτρα πριν από το σημείο του ατυχήματος, η Porsche, του οποίου η οδηγός ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ περνά με πολύ μεγάλη ταχύτητα κινούμενο προς Χαλκιδική.

Η Τροχαία έρευνα εάν η 45χρονη κατάφερε να σπάσει μόνη της την ηλιοροφή του αυτοκινήτου της και να φύγει από το σημείο του ατυχήματος ή κάποιος άλλος το έκανε απ' έξω, ώστε να απεγκλωβιστεί από το όχημά της.

Η μαύρη Porsche που περνά από το σημείο με μεγάλη ταχύτητα στο 20''

Το Newsbomb εντόπισε και επαλήθευσε τα στοιχεία της κυρίας Κ.Κ. η οποία οδηγούσε την Porsche. Σύμφωνα με τις αποκλειστικές πληροφορίες του Newsbomb πριν το τροχαίο η οδηγός της Porsche πέρασε έντονο βράδυ Πέμπτης, διασκεδάζοντας με παρέα φίλων της, μεταξύ των οποίων ο διάσημος κομμωτής Τρύφων Σαμαράς και ακόμη δύο φίλες της, από τις πιο γνωστές socialite της κοσμικής Θεσσαλονίκης. Ο Τρύφων Σαμαράς, μάλιστα, επιβεβαιώσε στο Newsbomb.gr ότι γνώρισε την ιδιοκτήτρια το προηγούμενο βράδυ.

Στα stories που ανέβασαν στα social media ο Τρύφωνας Σαμαράς και τα κορίτσια της παρέας, αποτυπώνονται οι στιγμές της μετακίνησης τους σε πολυτελές αυτοκίνητο χωρίς να είναι αυτομάτως βέβαιο ότι πρόκειται για την Porsche που ενεπλάκη στο τροχαίο ατύχημα. Στη θέση του οδηγού, όπως φαίνεται στο βίντεο του Newsbomb δεν βρίσκεται η Κ.Κ. αλλά μια επιστήθια της φίλη, μέλος της παρέας που έκανε τις νυχτερινές βόλτες σε κέντρα της Θεσσαλονίκης, Χ.Α..

Σε άλλο βίντεο που βρίσκεται στη διάθεση του Newsbomb και ανέβηκε στα social media φαίνεται ο Τρύφων Σαμαράς με τις τρεις φίλες του να διασκεδάζουν σε club της Θεσσαλονίκης με εξωτικό όνομα το οποίο αποτελεί ένα από τα hot στέκια της πόλης.

Όπως πληροφορείται το Newsbomb, η παρέα των τεσσάρων αφού ολοκλήρωσε τη διασκέδαση της, επιβιβάστηκαν στα αυτοκίνητα τους για να επιστρέψουν. Μια από τις φίλες της 45χρονης Κ.Κ., η οποία ακολουθούσε την Porsche που ενεπλάκη στο τροχαίο με τους δύο τραυματίες, βρισκόταν 1-2 χιλιόμετρα πίσω από το πολυτελές αυτοκίνητο που καρφώθηκε σε κολόνα και φέρεται να έχει δει πολλά από όσα διαδραματίστηκαν τα ξημερώματα.

«Χθες γνώρισα την ιδιοκτήτρια της Porsche», λέει αποκλειστικά στο Newsbomb.gr ο γνωστός κομμωτής, Τρύφων Σαμαράς, λίγες ώρες μετά το σοβαρό τροχαίο στη Θέρμη.

Τρύφων Σαμαράς στο Newsbomb.gr: «Γνώρισα την ιδιοκτήτρια της Porsche χθες»

Όπως επιβεβαιώνει στο Newsbomb.gr ο γνωστός κομμωτής, «τη γνώρισα μέσω ενός δημοσιογράφου. Ήταν να κάνουμε μια δουλειά μαζί. Θέλαμε από βδομάδα να κάνουμε ένα στόρι με την Porsche της».

Ο γνωστός κομμωτής μάλιστα είχε ανεβάσει στόρι στα social media, χωρίς να ξέρει τι θα ακολουθούσε. «Είχαμε πάει όλοι μαζί σε ένα μαγαζί που μας είχαν καλέσει. Την Porsche, όταν πήγαμε στο δεύτερο μαγαζί, οδηγούσε μια φίλη της. Όταν φύγαμε από το δεύτερο μαγαζί, όπου διασκεδάζαμε, πήγαμε στο ξενοδοχείο και οδηγός ήταν πάλι η φίλη της. Στη συνέχεια δεν ξέρω τι έγινε».

