Κρήτη: Θρήνος σε Χερσόνησο και Κάτω Γούβες για την 23χρονη που «έσβησε» στην άσφαλτο

Νέα στοιχεία έρχονται ώρα με την ώρα στην δημοσιότητα για το τροχαίο δυστύχημα που κόστισε τη ζωή σε μία 23χρονη στην Κρήτη.

Υπενθυμίζεται, οτι το δυστύχημα σημειώθηκε σήμερα τα ξημερώματα στον παραλιακό δρόμο μεταξύ Μαλίων και Σταλίδας.

Σύμφωνα με όσα γίνονται γνωστά, τα δύο μηχανάκια τα οποία ενεπλάκησαν στο μοιραίο τροχαίο και τα οποία οδηγούσαν η άτυχη κοπέλα και ένας 27χρονος Αιγύπτιος, κινούνταν σε αντίθετη κατεύθυνση. Σύμφωνα με πηγές της ΕΛ.ΑΣ. κανείς από τους δύο οδηγούς δεν είχε δίπλωμα οδήγησης, ενώ το όχημα του αλλοδαπού ήταν και ανασφάλιστο.

Την ίδια ώρα, οι πληροφορίες για το 23χρονο κορίτσι -κάτοικο Κάτω Γουβών, με καταγωγή από τη Χερσόνησο- που βρήκε τραγικό θάνατο, αναφέρουν ότι φέρεται να φορούσε προστατευτικό κράνος σε αντίθεση με τον έτερο οδηγό.

Σημειώνεται ότι οι αστυνομικοί ερευνούν αναφορές που υπάρχουν ότι ο 27χρονος που έχει συλληφθεί, μετά τη σύγκρουση φέρεται να έκανε μια προσπάθεια για να διαφύγει από τον τόπο της τραγωδίας (πιθανότα πανικοβλήθηκε επειδή δεν είχε δίπλωμα και το όχημα ήταν ανασφάλιστο), σε κάθε περίπτωση ελέγχονται από την ΕΛ.ΑΣ, ενώ αναζητούνται και βίντεο από το σημείο του δυστυχήματος.

