Θεσσαλονίκη: 11 τα άτομα που επιτέθηκαν στον 13χρονο – Χειρουργήθηκε και παραμένει στο νοσοκομείο

Με σοβαρά τραύματα εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» ο 13χρονος που δέχθηκε άγρια επίθεση από ομάδα ατόμων λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τρίτης στην περιοχή των Συκεών, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 13χρονος δέχθηκε άγρια επίθεση από ομάδα 11 ατόμων οι οποίοι τον χτύπησαν σε κεφάλι και σώμα με ξύλα και σιδερόβεργες!

Όπως έγινε γνωστό, για τη σοκαριστική επίθεση συνελήφθη ένας 18χρονος από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης και του Α.Τ. Νεάπολης-Συκεών. Ο 18χρονος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα. Σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συναυτουργία (κακούργημα), όπως επίσης για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία (πλημμελήματα).

Το ανήλικο θύμα χρειάστηκε να χειρουργηθεί προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα σοβαρά τραύματα που φέρει από την επίθεση, με τις εικόνες από τον ανήλικο να προκαλούν σοκ και να μαρτυρούν το μέγεθος της βίας που υπέστη.

Οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται για τον εντοπισμό και τη σύλληψη και των υπόλοιπων δραστών της επίθεσης.

Με πληροφορίες από thestival.gr

