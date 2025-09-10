Θεσσαλονίκη: Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας για την άγρια επίθεση σε 13χρονο στις Συκιές

Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συναυτουργία, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία άσκησε ο εισαγγελέας στον 18χρονο για την άγρια επίθεση σε ένα 13χρονο αγόρι στις Συκιές, στη Θεσσαλονίκη, λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τρίτης.

Όπως αναφέρει το voria.gr, ο νεαρός παραπέμφθηκε σε ανακριτή και αναμένεται να λάβει προθεσμία για να απολογηθεί, ενώ μέχρι τότε θα παραμείνει κρατούμενος.

Ο 18χρονος μαζί με άλλα άτομα χτύπησαν για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία με αγριότητα τον ανήλικο, χρησιμοποιώντας ξύλα, ενώ το παιδί διακομίσθηκε αιμόφυρτο στο νοσοκομείο.

Το παιδί φέρει σοβαρά τραύματα στο κεφάλι, το πρόσωπο, τα χέρια και την πλάτη, ενώ χρειάστηκε να του γίνουν ράμματα, και οι φωτογραφίες που είδαν το φως της δημοσιότητας, πραγματικά σοκάρουν.

