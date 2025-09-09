Καστοριά: 11χρονος έπεσε από ποδήλατο και τραυματίστηκε σοβαρά - Νοσηλεύεται σε ΜΕΘ στη Θεσσαλονίκη

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Δευτέρας (8/9) στο νοσοκομείο της Καστοριάς όταν διεκομίσθη 11χρονο αγόρι μετά από πτώση με το ποδήλατο στους Μανιάκους.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το παιδί τραυματίστηκε σοβαρά σε άνω άκρα και κεφάλι και διασωληνώθηκε, ενώ αφού σταθεροποιήθηκε ακολούθησε η διακομιδή του σε ΜΕΘ νοσοκομείου της Θεσσαλονίκης

Όπως επισημαίνεται στο ρεπορτάζ της κρατικής τηλεόρασης, η κατάσταση του 11χρονου εξελίσσεται ομαλά και οι γιατροί είναι αισιόδοξοι για την πλήρη αποκατάστασή του.

Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση στη Θεσσαλονίκη νοσηλεύεται επίσης προερχόμενος από την Καστοριά ένας 65χρονος που χθες τραυματίστηκε χθες στο Μαυροχώρι έπειτα από πτώση από στέγη.

Διαβάστε επίσης