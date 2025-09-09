Τραγωδία στο Λασίθι: Τον βρήκε νεκρό στην αυλή του σπιτιού του ο συνάδελφός του
Ο 57χρονος άνδρας φέρεται να έδωσε τέλος στη ζωή του χρησιμοποιώντας αιχμηρό αντικείμενο
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας (8/9) στη Νεάπολη Λασιθίου, όταν 57χρονος άνδρας φέρεται να έδωσε τέλος στη ζωή του χρησιμοποιώντας αιχμηρό αντικείμενο, πιθανότατα μαχαίρι.
Όπως αναφέρει το cretalive.gr, συνάδελφος και φίλος του 57χρονου που μετέβη στο σπίτι του, βρήκε το σώμα του πεσμένο στην αυλή! Άμεσα ενημέρωσε τις αρχές, ωστόσο ήταν ήδη πολύ αργά για την παροχή της οποιασδήποτε συνδρομής.
Η ΕΛ.ΑΣ. έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο της εγκληματικής ενέργειας, ενώ όλες οι ενδείξεις οδηγούν στην αυτοχειρία.
Τα ακριβή αίτια θανάτου του 57χρονου θα προσδιοριστούν από τη νεκροψία - νεκροτομή.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:55 ∙ ΠΑΙΔΕΙΑ
Σχολεία: Τι ώρα είναι ο αγιασμός
10:50 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Volvo: Η παραγωγή του νέου αμιγώς ηλεκτρικού ES90 ξεκινά
10:38 ∙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Beyond Borders: Από το Καστελλόριζο στην Κωνσταντινούπολη
10:22 ∙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Cycladic Kids Festival: Διήμερο φεστιβάλ για τα παιδιά με ελεύθερη είσοδο
10:08 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Λίβανος: Ισραηλινή επιδρομή με drone στη Βηρυτό - Βίντεο
07:59 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Mισθωτοί - συνταξιούχοι: Πόσα κερδίζουν με τη νέα φορολογική κλίμακα
09:39 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ