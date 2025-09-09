Τραγωδία στο Λασίθι: Τον βρήκε νεκρό στην αυλή του σπιτιού του ο συνάδελφός του

Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας (8/9) στη Νεάπολη Λασιθίου, όταν 57χρονος άνδρας φέρεται να έδωσε τέλος στη ζωή του χρησιμοποιώντας αιχμηρό αντικείμενο, πιθανότατα μαχαίρι.

Όπως αναφέρει το cretalive.gr, συνάδελφος και φίλος του 57χρονου που μετέβη στο σπίτι του, βρήκε το σώμα του πεσμένο στην αυλή! Άμεσα ενημέρωσε τις αρχές, ωστόσο ήταν ήδη πολύ αργά για την παροχή της οποιασδήποτε συνδρομής.

Η ΕΛ.ΑΣ. έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο της εγκληματικής ενέργειας, ενώ όλες οι ενδείξεις οδηγούν στην αυτοχειρία.

Τα ακριβή αίτια θανάτου του 57χρονου θα προσδιοριστούν από τη νεκροψία - νεκροτομή.

