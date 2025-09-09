Παραλίγο τραγωδία στην Πύργου-Πατρών: ΙΧ χωρίς φώτα έκανε αναστροφή και προκάλεσε χάος

Αδιανόητες εικόνες εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Δευτέρας (8/9) στην Εθνική Οδό Πύργου – Πατρών, λίγα μόλις μέτρα πριν τον κόμβο Παλουκίου.

Όπως αναφέρει το tempo24.news, αυτοκίνητο χωρίς φώτα που κινούνταν με κατεύθυνση προς τον Πύργο, επιχείρησε να κάνει επικίνδυνη αναστροφή επάνω στην εθνική, βάζοντας σε θανάσιμο κίνδυνο τους διερχόμενους οδηγούς.

Οδηγός που κινούνταν στην αντίθετη κατεύθυνση προς Αμαλιάδα, μόλις αντιλήφθηκε τι συνέβαινε, πάτησε φρένο και άρχισε να κορνάρει μανιωδώς για να αποφευχθεί το μοιραίο.

Τότε, ο ασυνείδητος οδηγός του οχήματος αντί να απομακρυνθεί, έκανε όπισθεν, κλείνοντας ολοκληρωτικά τον δρόμο.

Ως αποτέλεσμα, ένα μηχανάκι που ερχόταν εκείνη τη στιγμή να πέσει πάνω στο όχημα και να βρίσκεται στο οδόστρωμα, μέσα σε σκηνές χάους.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα η Τροχαία Ήλιδας, η οποία κατέγραψε το περιστατικό και ρύθμισε την κυκλοφορία.

Από το ατύχημα, τραυματίστηκε -ευτυχώς ελαφρά- ο δικυκλιστής.

