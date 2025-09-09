Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» από νωρίς ο Κηφισός - 25λεπτες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Μεγάλη ταλαιπωρία για τους οδηγούς που κινούνται στο οδικό δίκτυο της Αττικής καθώς από νωρίς το πρωί της Τρίτης παρατηρείται αυξημένη κίνηση σε αρκετές από τις κεντρικές οδικές αρτηρίες.

Κηφισός, Αττική Οδός, Κηφησίας και Λεωφόρος Αθηνών είναι στο «κόκκινο» με τα οχήματα να κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες.

Δείτε την κατάσταση που επικρατούσε στις 9 το πρωί της Τρίτης (9/9) στο οδικό δίκτυο της Αττικής:

Σύμφωνα με το δελτίο κυκλοφορίας της Τροχαίας Αττικής αυξημένη κίνηση αυτή τη στιγμή παρατηρείται σε:

Αθηνών-Κορίνθου/Λ. Αθηνών (έξοδος)

Αθηνών-Λαμίας(Αθηνών έως κόμβος Καλυφτάκη -έξοδος)

Αθηνών-Λαμίας(κόμβος Καλυφτάκη έως Αθηνών-είσοδος)

Πέτρου Ράλλη

Αλεξάνδρας

Μεσογείων

Κατεχάκη (ρεύμα από Ηλιούπολη )

Λ. Κηφισίας (άνοδος)

Λ. Κηφισίας (κάθοδος)

Βασ. Σοφίας (άνοδος)

Βασ. Σοφίας (κάθοδος)

Βασ. Κωνσταντίνου

Καλλιρρόης

Λ. Συγγρού (άνοδος)

Βασ. Αμαλίας

Λ. Ηλιουπόλεως

Λιμάνι Πειραιά

Λ. Ποσειδώνος (Αλίμου έως Καραϊσκάκη -ρεύμα προς Πειραιά)

Βάρης-Κορωπίου

Αττική Οδός

Λ.Σχιστου

25λεπτες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Αυξημένη κίνηση παρατηρείται και στην Αττική Οδό με τις καθυστερήσεις να φτάνουν έως και τα 25 λεπτά:

Συγκεκριμένα:

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 20’-25’ από κόμβο Δημοκρατίας έως κόμβο Κηφισίας

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα (Περιφ. Υμηττού) 10΄-15΄ από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας

Καθυστερήσεις 10’-15΄ στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα

