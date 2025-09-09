Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Απογευματινή: Τι φόρο γλιτώνουμε ανά 1.000 ευρώ εισοδήματος
Ελεύθερος Τύπος: Οι μηνιαίες αυξήσεις αποδοχών
Η καθημερινή: Τι φέρνει ο Αμερικανός τσάρος της ενεργείας στην Αθήνα
Τα Νέα: Ποιοι κερδίζουν... ποιοι μένουν εκτός
07:26 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Διακοπές νερού την Τρίτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
06:40 ∙ LIFESTYLE
Τηλεαστέρες δίνουν ραντεβού σε νέα ώρα – Πώς αλλάζει ο χάρτης στην TV
06:32 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Αττική: Φωτιά σε ταβέρνα στο Ίλιον
06:28 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Από σήμερα η 48ωρη απεργία στα ταξί - Η ανακοίνωση του ΣΑΤΑ
06:24 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Πολεοδομίες: Φεύγουν από τους δήμους - Τι αλλάζει
07:59 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Mισθωτοί - συνταξιούχοι: Πόσα κερδίζουν με τη νέα φορολογική κλίμακα
05:32 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
