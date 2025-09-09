Διακοπές ρεύματος την Τρίτη (9/9) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.

Διακοπή Ρεύματος
Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τρίτη, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.

Δείτε στον πίνακα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής και τις ώρες που θα σημειωθεί διακοπή ρεύματος:

Από ημ/νία και ώρα

Έως ημ/νία και ώρα

Δήμος/κοινότητα

Περιγραφή περιοχής

Αριθμός Σημειώματος

Σκοπός διακοπής

9/9/2025 8:00:00 πμ

8/9/2025 11:00:00 πμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά οδός:ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗ απο κάθετο: ΧΑΝΤΖΕΡΗ έως κάθετο: ΠΑΠΑΔΑ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ

916

Λειτουργία

9/9/2025 8:00:00 πμ

9/9/2025 10:00:00 πμ

ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΦΕΙΔΙΟΥ απο κάθετο: ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έως κάθετο: ΛΕΩΦ.ΑΛ.ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΩΦ.ΑΛ.ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ απο κάθετο: ΦΕΙΔΙΟΥ έως κάθετο: ΑΡΜΟΔΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ

1025

Κατασκευές

9/9/2025 8:00:00 πμ

9/9/2025 10:00:00 πμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Ζυγά οδός:ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ απο κάθετο: ΧΡΥΣ.ΣΜΥΡΝΗΣ έως κάθετο: ΑΤΘΙΔΩΝ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Ζυγά οδός:ΑΤΘΙΔΩΝ απο κάθετο: ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ έως κάθετο: ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Ζυγά οδός:ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ ΝΟ 26 - 28 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

1050

Κατασκευές

9/9/2025 8:00:00 πμ

9/9/2025 10:00:00 πμ

ΑΝΟΙΞΗΣ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ, ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΣΑΝΗΣ.

660

Κατασκευές

9/9/2025 8:00:00 πμ

9/9/2025 11:00:00 πμ

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΣΜΥΡΝΗΣ απο κάθετο: ΛΕΩΦ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ έως κάθετο: ΧΡ. ΣΜΥΡΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:ΧΡ. ΣΜΥΡΝΗΣ απο κάθετο: ΤΖΩΝ ΚΕΝΝΕΝΤΥ έως κάθετο: ΣΜΥΡΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ

918

Λειτουργία

9/9/2025 8:00:00 πμ

9/9/2025 12:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά οδός:ΑΛΚΑΜΕΝΟΥΣ απο κάθετο: ΑΓΑΘΟΥΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΘΥΡΑΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

932

Λειτουργία

9/9/2025 8:00:00 πμ

9/9/2025 12:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά οδός:ΠΑΤΗΣΙΩΝ απο κάθετο: ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ έως κάθετο: ΤΗΝΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

931

Λειτουργία

9/9/2025 8:00:00 πμ

9/9/2025 12:00:00 μμ

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

Μονά οδός:ΦΟΡΜΙΩΝΟΣ απο κάθετο: ΔΑΜΑΡΕΩΣ έως κάθετο: ΥΜΗΤΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

919

Λειτουργία

9/9/2025 8:00:00 πμ

9/9/2025 12:00:00 μμ

ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΩΜΗΣ.

657

Κατασκευές

9/9/2025 8:00:00 πμ

9/9/2025 12:00:00 μμ

ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΑΤΡΟΚΛΟΥ.

659

Κατασκευές

9/9/2025 8:00:00 πμ

9/9/2025 1:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός:ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΠΑΡΟΥ έως κάθετο: ΚΕΑΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Ζυγά οδός:ΜΗΔΕΙΑΣ απο κάθετο: ΠΑΡΟΥ έως κάθετο: ΑΔΙΕΞΟΔΟ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ

942

Λειτουργία

9/9/2025 8:00:00 πμ

9/9/2025 1:00:00 μμ

ΡΑΦΗΝΑΣ

ΠΙΚΕΡΜΙ - ΝΤΡΑΦΙ - ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ - Λ.ΑΧΑΙΩΝ ΠΡΟΣ ΔΑΣΑΜΑΡΙ - ΚΕΚΡΩΠΟΣ - ΦΥΓΕΑΣ - ΘΗΣΕΩΣ - ΟΜΗΡΟΥ - ΜΙΝΩΟΣ - ΑΧΧΙΛΕΩΣ - ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ - Λ.ΙΩΝΩΝ - ΚΕΝΤΑΥΡΟΥ - ΔΑΙΔΑΛΟΥ - ΑΝΑΞΙΜΕΝΟΥΣ - Λ.ΑΙΟΛΑΙΩΝ - ΔΡΑΚΟΝΤΟΣ - ΚΙΜΩΝΟΣ - ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ - ΣΕΛΕΥΚΟΥ - ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ - ΗΣΙΟΔΟΥ - ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ - ΘΕΣΠΙΔΟΣ - ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ - ΑΙΣΧΥΛΟΥ - ΙΒΥΚΟΥ - ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ - ΑΡΚΑΔΙΟΥ - ΚΡΗΤΩΝ - ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ - ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ - ΨΑΡΩΝ - ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ - ΠΛΑΤΑΙΩΝ - ΘΡΑΚΩΝ - ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ - ΕΛΑΙΩΝΩΝ - ΠΛΗΘΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΟΔΩΝ

1431

Λειτουργία

9/9/2025 8:00:00 πμ

9/9/2025 3:00:00 μμ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Μονά οδός:ΜΠΙΝΙΑΡΗ απο κάθετο: ΔΡΑΓΟΥΜΗ έως κάθετο: ΣΑΠΦΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Ζυγά οδός:ΑΚΤΗ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 116 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

Κατασκευές

9/9/2025 8:00:00 πμ

9/9/2025 3:00:00 μμ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ απο κάθετο: ΠΥΛΗΣ έως κάθετο: ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

Κατασκευές

9/9/2025 8:00:00 πμ

9/9/2025 3:30:00 μμ

ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ - 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

339

Κατασκευές

9/9/2025 8:00:00 πμ

9/9/2025 4:00:00 μμ

ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ, ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ, ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ, ΤΣΑΚΑΛΩΦ, ΤΖΑΒΕΛΛΑ, ΜΠΟΤΣΑΡΗ, ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ, ΑΓ.ΓΛΥΚΕΡΙΑΣ.

656

Κατασκευές

9/9/2025 8:00:00 πμ

9/9/2025 4:00:00 μμ

ΠΑΙΑΝΙΑΣ

ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ - ΤΕΜΠΩΝ - ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ - ΜΑΡΑΙΤΗ - ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ - ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ - ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΩΝ - ΑΘ.ΔΙΑΚΟΥ - ΒΥΤΙΝΗΣ - ΣΟΥΛΙΟΥ - ΑΡΤΑΣ - ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ

232

Λειτουργία

9/9/2025 8:30:00 πμ

9/9/2025 1:00:00 μμ

ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΜΠΕΓΝΗ ΚΑΙ ΑΡΤΗΣ απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:30 πμ έως: 01:00 μμ

Κατασκευές

9/9/2025 9:00:00 πμ

9/9/2025 11:00:00 πμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Μονά οδός:ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ απο κάθετο: ΑΓ.ΠΑΝΤΩΝ έως κάθετο: ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ 75 - 81 από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ ΝΟ 71 - 73 από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά οδός:ΑΓ.ΠΑΝΤΩΝ απο κάθετο: ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ έως κάθετο: ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ

1049

Κατασκευές

9/9/2025 10:00:00 πμ

9/9/2025 12:00:00 μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΤΘΙΔΩΝ απο κάθετο: ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ έως κάθετο: ΔΟΙΡΑΝΗΣ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ απο κάθετο: ΧΡΥΣ.ΣΜΥΡΝΗΣ έως κάθετο: ΦΡΥΝΗΣ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΝΟ 19 από: 09:00 πμ έως: 02:00 μμ

1051

Κατασκευές

9/9/2025 11:30:00 πμ

9/9/2025 4:30:00 μμ

ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ

ΦΑΒΙΕΡΟΥ - ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ - ΝΑΟΥΣΗΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ - ΣΤΡ. ΠΑΠΑΓΟΥ - ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ - ΚΕΚΡΩΠΟΣ - ΚΑΛΑΜΩΝ - ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ

381

Κατασκευές

9/9/2025 12:30:00 μμ

9/9/2025 5:00:00 μμ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΞΟΥΘΟΥ - ΦΙΛΙΚΩΝ - ΑΡΙΑΔΝΗΣ

383

Κατασκευές

9/9/2025 1:00:00 μμ

9/9/2025 4:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά οδός:ΣΚΙΑΘΟΥ απο κάθετο: Ε. ΚΑΙΡΗ έως κάθετο: ΖΩΤΟΥ από: 01:00 μμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ απο κάθετο: ΣΚΙΑΘΟΥ έως κάθετο: ΡΑΙΣΗΣ από: 01:00 μμ έως: 04:00 μμ Ζυγά οδός:ΡΑΙΣΗΣ απο κάθετο: ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ έως κάθετο: ΤΑΡΑΥΛΑΝΤΩΝΗ από: 01:00 μμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΡΘΑΙΟΥ απο κάθετο: ΣΚΙΑΘΟΥ έως κάθετο: ΡΑΙΣΗΣ από: 01:00 μμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:Ε. ΚΑΙΡΗ απο κάθετο: ΣΚΙΑΘΟΥ έως κάθετο: ΙΠΠΟΛΥΤΟΥ από: 01:00 μμ έως: 04:00 μμ

935

Λειτουργία

9/9/2025 1:00:00 μμ

9/9/2025 4:00:00 μμ

ΣΠΑΤΩΝ-ΛΟΥΤΣΑΣ

ΣΠΑΤΑ - ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΞΥ ΣΠΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΥΤΣΑ - Λ.ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ(ΚΙΑΦΑΣ)

1432

Λειτουργία

9/9/2025 1:00:00 μμ

9/9/2025 4:00:00 μμ

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

Ζυγά οδός:ΝΕΑΣ ΕΦΕΣΟΥ απο κάθετο: ΣΟΛΩΜΟΝΙΔΟΥ έως κάθετο: ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ από: 01:00 μμ έως: 04:00 μμ Μονά οδός:ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ απο κάθετο: ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ έως κάθετο: ΝΕΑΣ ΕΦΕΣΟΥ από: 01:00 μμ έως: 04:00 μμ

917

Λειτουργία

