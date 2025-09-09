Θεσσαλονίκη: Διπλό τροχαίο στον Περιφερειακό - Δεν υπήρξαν τραυματίες
Το πρώτο περιστατικό αφορά σε καραμπόλα τριών οχημάτων, ενώ το δεύτερο σε σύγκρουση δύο αυτοκινήτων
Δύο τροχαία ατυχήματα σε μικρή απόσταση μεταξύ τους, σημειώθηκαν χθες (8/9), λίγο πριν από τον κόμβο Νεαπόλεως στον Περιφερειακό Θεσσαλονίκης.
Σύμφωνα με το thesstoday.gr, το πρώτο περιστατικό αφορά σε καραμπόλα τριών οχημάτων, ενώ το δεύτερο σε σύγκρουση δύο αυτοκινήτων. Και τα δύο συνέβησαν στο αριστερό ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση προς τα δυτικά.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν υπήρξαν τραυματίες καθώς οι ζημιές περιορίστηκαν μόνο στα αυτοκίνητα.
Η κυκλοφορία, ωστόσο, διεξάχθηκε με δυσκολία, καθώς το μποτιλιάρισμα έφτανε μέχρι και λίγο μετά τον κόμβο Κ12.
